https://ria.ru/20250625/svo-2025306270.html

Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника

Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 25.06.2025

Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:39:00+03:00

2025-06-25T12:39:00+03:00

2025-06-25T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, красноармейск, безопасность