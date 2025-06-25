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Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 25.06.2025
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:39:00+03:00
2025-06-25T12:39:00+03:00
2025-06-25T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Безопасность
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
ВСУ потеряли до 510 военных в зоне действий "Центра" за сутки