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Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 25.06.2025 (обновлено: 12:45 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/svo-2025306270.html
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 25.06.2025
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:39:00+03:00
2025-06-25T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
красноармейск
безопасность
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Безопасность
Бойцы "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника

ВСУ потеряли до 510 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскБезопасность
 
 
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