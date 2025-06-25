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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 25.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:37:00+03:00

2025-06-25T12:37:00+03:00

2025-06-25T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожская область, безопасность