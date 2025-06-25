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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 25.06.2025
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12:37 25.06.2025 (обновлено: 12:43 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/svo-2025305515.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 25.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:37:00+03:00
2025-06-25T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Запорожская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли свыше 80 военных за сутки в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 военных Украины, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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