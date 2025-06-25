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ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 25.06.2025
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:36:00+03:00
2025-06-25T12:36:00+03:00
2025-06-25T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии "Азов" (запрещен в РФ) в районах населенных пунктов Серебрянка, Липовка, Петровка, Северск, Приволье, Резниковка, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики.
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вооруженные силы украины, россия, северск, часов яр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Северск, Часов Яр, Безопасность
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Юга" за сутки