https://ria.ru/20250625/svo-2025304812.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, танк и бронемашину в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:35:00+03:00

2025-06-25T12:35:00+03:00

2025-06-25T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, танк и бронемашину в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Успеновка и Сладкое Запорожской области."ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность