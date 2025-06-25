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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 25.06.2025 (обновлено: 12:44 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/svo-2025304812.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, танк и бронемашину в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:35:00+03:00
2025-06-25T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, танк и бронемашину в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Успеновка и Сладкое Запорожской области."ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли более 190 военных за сутки в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, танк и бронемашину в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Успеновка и Сладкое Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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