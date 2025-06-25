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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, танк и бронемашину в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:35:00+03:00
2025-06-25T12:35:00+03:00
2025-06-25T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 190 военнослужащих, танк и бронемашину в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Успеновка и Сладкое Запорожской области."ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 190 военных за сутки в зоне действий "Востока"