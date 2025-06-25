https://ria.ru/20250625/storonniki-2025333294.html

Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева

Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева - РИА Новости, 25.06.2025

Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева

Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у апелляционной палаты Кишинева, где в среду будет рассмотрен... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:22:00+03:00

2025-06-25T14:22:00+03:00

2025-06-25T14:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у апелляционной палаты Кишинева, где в среду будет рассмотрен протест защиты на продление домашнего ареста руководителю региона, сообщает корреспондент РИА Новости. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что заседание Апелляционной палаты Кишинева по обжалованию продления домашнего ареста Гуцул изначально планировалось 23 июня, но было по неизвестным причинам перенесено на 25 июня. Сторонники Гуцул скандируют лозунги "Евгения, мы с тобой!" и "Долой (президента Молдавии) Майю Санду", "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность")". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250611/gutsul-2022324043.html

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html

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