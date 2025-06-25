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Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева - РИА Новости, 25.06.2025
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14:22 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/storonniki-2025333294.html
Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева
Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева - РИА Новости, 25.06.2025
Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у апелляционной палаты Кишинева, где в среду будет рассмотрен... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:22:00+03:00
2025-06-25T14:22:00+03:00
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у апелляционной палаты Кишинева, где в среду будет рассмотрен протест защиты на продление домашнего ареста руководителю региона, сообщает корреспондент РИА Новости. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что заседание Апелляционной палаты Кишинева по обжалованию продления домашнего ареста Гуцул изначально планировалось 23 июня, но было по неизвестным причинам перенесено на 25 июня. Сторонники Гуцул скандируют лозунги "Евгения, мы с тобой!" и "Долой (президента Молдавии) Майю Санду", "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность")". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250611/gutsul-2022324043.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева

Сторонники главы Гагаузии Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку у апелляционной палаты Кишинева, где в среду будет рассмотрен протест защиты на продление домашнего ареста руководителю региона, сообщает корреспондент РИА Новости.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что заседание Апелляционной палаты Кишинева по обжалованию продления домашнего ареста Гуцул изначально планировалось 23 июня, но было по неизвестным причинам перенесено на 25 июня.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Адвокат Гуцул рассказал, с какой целью суд продлил ей домашний арест
11 июня, 17:42
Сторонники Гуцул скандируют лозунги "Евгения, мы с тобой!" и "Долой (президента Молдавии) Майю Санду", "Долой ПДС (правящая партия "Действие и солидарность")".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
6 июня, 11:41
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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