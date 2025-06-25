https://ria.ru/20250625/stavropol-2025335851.html

Владимиров поручил обеспечить инфраструктурой новый мультиягодный кластер

Владимиров поручил обеспечить инфраструктурой новый мультиягодный кластер - РИА Новости, 25.06.2025

Владимиров поручил обеспечить инфраструктурой новый мультиягодный кластер

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил обеспечить инфраструктурой новый кластер по выращиванию ягод на территории Кочубеевского округа, сообщает... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:28:00+03:00

2025-06-25T14:28:00+03:00

2025-06-25T14:28:00+03:00

ставропольский край

невинномысск

железноводск

пятигорск

владимир владимиров

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил обеспечить инфраструктурой новый кластер по выращиванию ягод на территории Кочубеевского округа, сообщает пресс-служба краевого правительства. Владимиров провел заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на Ставрополье. В нем приняли участие руководители профильных краевых ведомств, главы территорий и руководители компаний-инвесторов. Обсуждены вопросы сотрудничества для реализации новых инвестиционных проектов в регионе, в том числе с участием краевой госпрограммы края "Экономическое развитие и инновационная экономика". Советом одобрена реализация проекта по созданию мультиягодного кластера на территории Кочубеевского округа. Производство будет специализироваться на выращивании клубники. Мультиягодный кластер обеспечит полный цикл производства – от селекции новых сортов и выращивания посадочного материала до культивации основных ягодных культур, их переработки и доставки свежей продукции потребителям. Клубника будет выращиваться в сезонных теплицах площадью 40 гектаров. Проект позволит создать 282 рабочих места. Утверждено дополнительное соглашение с предприятием, реализующим на территории Предгорного округа три инвестпроекта по закладке садов интенсивного типа. Общая площадь высаженных садов превысит 336 гектаров. Предполагается, что проекты, реализация которых уже началась, поэтапно будут завершены в период с 2028 по 2033 годы. Положительное решение принято о выделении в аренду на льготных условиях земельных участков для четырех проектов. Один из участков предназначен для строительства нескольких корпусов санаторно-гостиничного комплекса на 245 номеров в Железноводске стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Реализация проекта даст городу 83 новых рабочих места. На другом участке планируется строительство в Пятигорске многофункционального оздоровительного и гостиничного комплекса стоимостью 3 миллиарда рублей, в который входят СПА-комплекс, зона глэмпинга и апарт-отель. Его общая емкость составит 540 номеров. Два участка будут выделены под реализацию инвестпроектов в Невинномысске. В их числе компания, которая планирует построить в окрестностях города тепличный комплекс для выращивания бананов сорта "Анамур" на закрытом грунте площадью 45,9 гектара. Предполагается, что проект стоимостью около 3 миллиардов рублей позволит выращивать 21,5 тысячи тонн бананов в год и создать 57 новых рабочих мест. Также в Невинномысске будет реализован проект по строительству придорожных отелей. Он позволит создать более 30 рабочих мест. Допсоглашение, прописывающее уточненные параметры проекта согласовано Советом. "Новые инвестпроекты – основа роста региональной экономики. Чтобы таких инициатив становилось больше, мы создаем благоприятные условия для работы инвесторов. Итог – новые предприятия, рабочие места для жителей края и дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. Работа для привлечения инвесторов в край будет продолжена, — приводит пресс-служба слова Владимирова.

https://ria.ru/20250617/stavropole-2023309788.html

https://ria.ru/20250619/stavropol-2023888167.html

https://ria.ru/20250611/stavropol-2022251845.html

невинномысск

железноводск

пятигорск

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невинномысск, железноводск, пятигорск, владимир владимиров