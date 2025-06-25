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У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком - РИА Новости, 25.06.2025
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18:07 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/stahanov-2025414150.html
У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком
У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком - РИА Новости, 25.06.2025
У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком
Зеленую мартышку вслед за амурским тигренком изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР, животное передано в фонд защиты животных "Дино", сообщает министерство... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:07:00+03:00
2025-06-25T18:07:00+03:00
общество
луганская народная республика
стаханов
россия
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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Зеленую мартышку вслед за амурским тигренком изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР, животное передано в фонд защиты животных "Дино", сообщает министерство природы и экологии ЛНР. В мае полицейские ЛНР изъяли у этого же мужчины детеныша амурского тигра, внесенного в Красную книгу РФ. Мужчина нелегально приобрел его и содержал в квартире. Предварительно установлено, что животные были куплены в ДНР. "Житель Стаханова, у которого в мае отобрали трехмесячного тигренка, незаконно содержал у себя в квартире еще и зеленую мартышку", — говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале. В минприроды ЛНР отметили, что тигра временно разместили в зооуголке парка "Юбилейное", а обезьяну 24 июня передали на содержание сотрудникам Волгоградского областного фонда защиты животных "Дино".
https://ria.ru/20250608/zhivotnye-2021643854.html
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общество, луганская народная республика, стаханов, россия
Общество, Луганская Народная Республика, Стаханов, Россия
У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком

В ЛНР у жителя Стаханова изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком

© Фото : Правительство ЛНРЗеленую мартышку изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР
Зеленую мартышку изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Правительство ЛНР
Зеленую мартышку изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Зеленую мартышку вслед за амурским тигренком изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР, животное передано в фонд защиты животных "Дино", сообщает министерство природы и экологии ЛНР.
В мае полицейские ЛНР изъяли у этого же мужчины детеныша амурского тигра, внесенного в Красную книгу РФ. Мужчина нелегально приобрел его и содержал в квартире. Предварительно установлено, что животные были куплены в ДНР.
"Житель Стаханова, у которого в мае отобрали трехмесячного тигренка, незаконно содержал у себя в квартире еще и зеленую мартышку", — говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.
В минприроды ЛНР отметили, что тигра временно разместили в зооуголке парка "Юбилейное", а обезьяну 24 июня передали на содержание сотрудникам Волгоградского областного фонда защиты животных "Дино".
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаСтахановРоссия
 
 
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