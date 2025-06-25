https://ria.ru/20250625/stahanov-2025414150.html

У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком

У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком - РИА Новости, 25.06.2025

У жителя ЛНР изъяли зеленую мартышку вслед за амурским тигренком

Зеленую мартышку вслед за амурским тигренком изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР, животное передано в фонд защиты животных "Дино", сообщает министерство... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:07:00+03:00

2025-06-25T18:07:00+03:00

2025-06-25T18:07:00+03:00

общество

луганская народная республика

стаханов

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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Зеленую мартышку вслед за амурским тигренком изъяли у жителя города Стаханова в ЛНР, животное передано в фонд защиты животных "Дино", сообщает министерство природы и экологии ЛНР. В мае полицейские ЛНР изъяли у этого же мужчины детеныша амурского тигра, внесенного в Красную книгу РФ. Мужчина нелегально приобрел его и содержал в квартире. Предварительно установлено, что животные были куплены в ДНР. "Житель Стаханова, у которого в мае отобрали трехмесячного тигренка, незаконно содержал у себя в квартире еще и зеленую мартышку", — говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале. В минприроды ЛНР отметили, что тигра временно разместили в зооуголке парка "Юбилейное", а обезьяну 24 июня передали на содержание сотрудникам Волгоградского областного фонда защиты животных "Дино".

https://ria.ru/20250608/zhivotnye-2021643854.html

луганская народная республика

стаханов

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общество, луганская народная республика, стаханов, россия