https://ria.ru/20250625/ssha-2025458861.html

ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану

ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025

ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о ведущемся ФБР расследовании в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:46:00+03:00

2025-06-25T21:46:00+03:00

2025-06-25T22:36:00+03:00

сша

иран

в мире

фбр

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024752990_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ce2a5e09e1a7ca56ee795f63d6ba7317.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о ведущемся ФБР расследовании в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США по Ирану."Это совершенно секретная информация. Она не должна попадать в СМИ. К сожалению, кто-то решил незаконно слить ее, и сейчас в адрес этого человека проходит проверка со стороны ФБР", - заявила Левитт.Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, иран, в мире, фбр, война израиля и ирана: последние новости о конфликте