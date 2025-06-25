ФБР расследует утечку засекреченных данных об ударах США по Ирану
Белый дом: ФБР проводит расследование утечки секретных данных об ударе по Ирану
© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
© AP Photo / David Smith
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о ведущемся ФБР расследовании в отношении лица, допустившего утечку секретных данных о результатах удара США по Ирану.
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"Это совершенно секретная информация. Она не должна попадать в СМИ. К сожалению, кто-то решил незаконно слить ее, и сейчас в адрес этого человека проходит проверка со стороны ФБР", - заявила Левитт.
Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.
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