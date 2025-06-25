https://ria.ru/20250625/ssha-2025456309.html
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана
Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:19:00+03:00
2025-06-25T21:19:00+03:00
2025-06-25T22:32:00+03:00
сша
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тулси габбард
иран
исфахан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024668970_0:1:1618:911_1920x0_80_0_0_2e46daffef647e3cec134305273c1dcf.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в среду директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард."Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы", - написала Габбард в соцсети X, добавив, что, согласно обновленным оценкам американской разведки, "ядерные объекты Ирана были уничтожены".По ее словам, публикации в СМИ о частичном характере разрушений основаны на "утечках секретной информации с низкой степенью доверия" и направлены на дискредитацию решений президента США Дональда Трампа и действий американских военных.
https://ria.ru/20250625/tram-2025383958.html
сша
иран
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024668970_346:0:1561:911_1920x0_80_0_0_e39c57444cc72572ad15f4b7d77b863e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тулси габбард, иран, исфахан, дональд трамп
США, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тулси Габбард, Иран, Исфахан, Дональд Трамп
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана
Глава Нацразведки США: восстановление ядерных объектов Ирана займет годы
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в среду директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард.
"Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы", - написала Габбард в соцсети X, добавив, что, согласно обновленным оценкам американской разведки, "ядерные объекты Ирана были уничтожены".
По ее словам, публикации в СМИ о частичном характере разрушений основаны на "утечках секретной информации с низкой степенью доверия" и направлены на дискредитацию решений президента США Дональда Трампа и действий американских военных.