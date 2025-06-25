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Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана

Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 25.06.2025

Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана

Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:19:00+03:00

2025-06-25T21:19:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в среду директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард."Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы", - написала Габбард в соцсети X, добавив, что, согласно обновленным оценкам американской разведки, "ядерные объекты Ирана были уничтожены".По ее словам, публикации в СМИ о частичном характере разрушений основаны на "утечках секретной информации с низкой степенью доверия" и направлены на дискредитацию решений президента США Дональда Трампа и действий американских военных.

https://ria.ru/20250625/tram-2025383958.html

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сша, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тулси габбард, иран, исфахан, дональд трамп