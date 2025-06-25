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Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
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21:19 25.06.2025 (обновлено: 22:32 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ssha-2025456309.html
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана
Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в... РИА Новости, 25.06.2025
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сша
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тулси габбард
иран
исфахан
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в среду директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард."Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы", - написала Габбард в соцсети X, добавив, что, согласно обновленным оценкам американской разведки, "ядерные объекты Ирана были уничтожены".По ее словам, публикации в СМИ о частичном характере разрушений основаны на "утечках секретной информации с низкой степенью доверия" и направлены на дискредитацию решений президента США Дональда Трампа и действий американских военных.
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сша, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тулси габбард, иран, исфахан, дональд трамп
США, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тулси Габбард, Иран, Исфахан, Дональд Трамп
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана

Глава Нацразведки США: восстановление ядерных объектов Ирана займет годы

© Фото : Al Jazeera / Maxar Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Al Jazeera / Maxar
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы на то, чтобы восстановить свои ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, их придется строить с нуля, заявила в среду директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард.
"Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы", - написала Габбард в соцсети X, добавив, что, согласно обновленным оценкам американской разведки, "ядерные объекты Ирана были уничтожены".
По ее словам, публикации в СМИ о частичном характере разрушений основаны на "утечках секретной информации с низкой степенью доверия" и направлены на дискредитацию решений президента США Дональда Трампа и действий американских военных.
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СШАВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТулси ГаббардИранИсфаханДональд Трамп
 
 
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