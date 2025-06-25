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США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ

США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2025

США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ

США и Израиль хотят добиться вывода из Ливана миротворческой миссии ООН ВСООНЛ (Unifil), сообщила со ссылкой на источники итальянская газета Stampa. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:01:00+03:00

2025-06-25T18:01:00+03:00

2025-06-25T18:01:00+03:00

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РИМ, 25 июн – РИА Новости. США и Израиль хотят добиться вывода из Ливана миротворческой миссии ООН ВСООНЛ (Unifil), сообщила со ссылкой на источники итальянская газета Stampa. "CША и Израиль хотят провести еще один маневр в своем ближневосточной стратегической игре, ликвидировав Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) после более чем полувекового присутствия "голубых касок" в Стране кедров", - пишет издание. Решение может быть принято этим летом в связи с истечением срока действия мандата Совета безопасности ООН 31 августа. Как сообщает Stampa, США хотят сократить расходы, связанные с миротворческой миссией ООН, в то время как Израиль считает, что его координация с ливанской армией достаточна и эффективна, чтобы сделать излишним дальнейшее продолжение работы миссии, где в составе итальянского контингента участвуют более тысячи человек. "Миссия подверглась критике во время конфликта между Израилем и движением "Хезболлах" прошлой осенью за ее "неподвижность". В то же время она стала объектом враждебных действий с обеих сторон, но в особенности Израиля, который проводил операции против военных объектов и персонала ООН", - отмечает Stampa. Проблема, согласно экспертами, заключалась не столько в полномочиях, сколько в готовности миротворцев выполнять свою основную миссию.

https://ria.ru/20250620/livan-2024222282.html

https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html

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в мире, израиль, сша, ливан, оон, хезболла