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США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2025
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18:01 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ssha-2025410082.html
США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ
США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2025
США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ
США и Израиль хотят добиться вывода из Ливана миротворческой миссии ООН ВСООНЛ (Unifil), сообщила со ссылкой на источники итальянская газета Stampa. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:01:00+03:00
2025-06-25T18:01:00+03:00
в мире
израиль
сша
ливан
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РИМ, 25 июн – РИА Новости. США и Израиль хотят добиться вывода из Ливана миротворческой миссии ООН ВСООНЛ (Unifil), сообщила со ссылкой на источники итальянская газета Stampa. "CША и Израиль хотят провести еще один маневр в своем ближневосточной стратегической игре, ликвидировав Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) после более чем полувекового присутствия "голубых касок" в Стране кедров", - пишет издание. Решение может быть принято этим летом в связи с истечением срока действия мандата Совета безопасности ООН 31 августа. Как сообщает Stampa, США хотят сократить расходы, связанные с миротворческой миссией ООН, в то время как Израиль считает, что его координация с ливанской армией достаточна и эффективна, чтобы сделать излишним дальнейшее продолжение работы миссии, где в составе итальянского контингента участвуют более тысячи человек. "Миссия подверглась критике во время конфликта между Израилем и движением "Хезболлах" прошлой осенью за ее "неподвижность". В то же время она стала объектом враждебных действий с обеих сторон, но в особенности Израиля, который проводил операции против военных объектов и персонала ООН", - отмечает Stampa. Проблема, согласно экспертами, заключалась не столько в полномочиях, сколько в готовности миротворцев выполнять свою основную миссию.
https://ria.ru/20250620/livan-2024222282.html
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в мире, израиль, сша, ливан, оон, хезболла
В мире, Израиль, США, Ливан, ООН, Хезболла
США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН, пишут СМИ

Stampa: США и Израиль хотят вывести из Ливана миротворческую миссию ООН

© AP Photo / Ariel SchalitВременные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем. Архивное фото
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РИМ, 25 июн – РИА Новости. США и Израиль хотят добиться вывода из Ливана миротворческой миссии ООН ВСООНЛ (Unifil), сообщила со ссылкой на источники итальянская газета Stampa.
"CША и Израиль хотят провести еще один маневр в своем ближневосточной стратегической игре, ликвидировав Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) после более чем полувекового присутствия "голубых касок" в Стране кедров", - пишет издание.
Патруль Временных силы ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Решение может быть принято этим летом в связи с истечением срока действия мандата Совета безопасности ООН 31 августа. Как сообщает Stampa, США хотят сократить расходы, связанные с миротворческой миссией ООН, в то время как Израиль считает, что его координация с ливанской армией достаточна и эффективна, чтобы сделать излишним дальнейшее продолжение работы миссии, где в составе итальянского контингента участвуют более тысячи человек.
"Миссия подверглась критике во время конфликта между Израилем и движением "Хезболлах" прошлой осенью за ее "неподвижность". В то же время она стала объектом враждебных действий с обеих сторон, но в особенности Израиля, который проводил операции против военных объектов и персонала ООН", - отмечает Stampa.
Проблема, согласно экспертами, заключалась не столько в полномочиях, сколько в готовности миротворцев выполнять свою основную миссию.
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В миреИзраильСШАЛиванООНХезболла
 
 
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