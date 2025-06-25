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США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков

США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025

США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков

США, несмотря на некоторые подвижки, пока не готовы всерьез распрощаться с созданными вокруг работы диппредставительств трудностями, полагает помощник... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:36:00+03:00

2025-06-25T16:36:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США, несмотря на некоторые подвижки, пока не готовы всерьез распрощаться с созданными вокруг работы диппредставительств трудностями, полагает помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Могу предположить, что американская сторона несмотря на некоторые движения, некоторые подвижки, пока еще не готова всерьез распрощаться с теми трудностями, которые созданы вокруг работы диппредставительств", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя ситуацию вокруг контактов РФ и США по "взаимным раздражителям".

https://ria.ru/20250316/kontakty-2005302625.html

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