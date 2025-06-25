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США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025
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16:36 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ssha-2025369343.html
США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков
США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025
США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков
США, несмотря на некоторые подвижки, пока не готовы всерьез распрощаться с созданными вокруг работы диппредставительств трудностями, полагает помощник... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:36:00+03:00
2025-06-25T16:36:00+03:00
сша
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США, несмотря на некоторые подвижки, пока не готовы всерьез распрощаться с созданными вокруг работы диппредставительств трудностями, полагает помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Могу предположить, что американская сторона несмотря на некоторые движения, некоторые подвижки, пока еще не готова всерьез распрощаться с теми трудностями, которые созданы вокруг работы диппредставительств", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя ситуацию вокруг контактов РФ и США по "взаимным раздражителям".
https://ria.ru/20250316/kontakty-2005302625.html
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сша, россия, юрий ушаков, в мире
США, Россия, Юрий Ушаков, В мире
США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков

Ушаков: США пока не готовы распрощаться с созданными трудностями в дипмиссиях

© РИА Новости / Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. США, несмотря на некоторые подвижки, пока не готовы всерьез распрощаться с созданными вокруг работы диппредставительств трудностями, полагает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Могу предположить, что американская сторона несмотря на некоторые движения, некоторые подвижки, пока еще не готова всерьез распрощаться с теми трудностями, которые созданы вокруг работы диппредставительств", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя ситуацию вокруг контактов РФ и США по "взаимным раздражителям".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Ушаков рассказал о контактах между Россией и США
16 марта, 11:52
 
СШАРоссияЮрий УшаковВ мире
 
 
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