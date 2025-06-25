Рютте назвал удары США по Ирану оправданными
Рютте назвал удары США по атомным объектам Ирана оправданными
© AP Photo / Matthias SchraderГенсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
© AP Photo / Matthias Schrader
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге
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ГААГА, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте назвал оправданными удары США по атомным объектам Ирана, и заявил, что альянс всегда выступал против получения Тегераном ядерного оружия.
"Я думаю, что то, что США сделали на прошлой неделе, оправдано… Это позиция, которую НАТО занимала долгое время, что Иран не должен получить в свои руки ядерное сдерживание. Поэтому я думаю, что действия США были полностью оправданы", - сказал Рютте на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"