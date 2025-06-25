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США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп
США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025
США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о приверженности своей страны принципу коллективной защиты стран-участниц НАТО, заявил, что не приехал бы на... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:48:00+03:00
2025-06-25T15:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о приверженности своей страны принципу коллективной защиты стран-участниц НАТО, заявил, что не приехал бы на саммит альянса, если бы не поддерживал этот принцип.Во вторник президент США отметил журналистам, что приверженность американских властей пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". В среду газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление Трампа о пятой статье поставило под угрозу саммит блока в Гааге."Если бы не поддерживал (приверженность своей страны принципу коллективной защиты государств-членов НАТО - ред.), меня бы здесь не было", - сказал Трамп журналистам на полях проходящего в Гааге саммита НАТО.Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных обеспечивают безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
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в мире, сша, нато, гаага, дональд трамп
В мире, США, НАТО, Гаага, Дональд Трамп
США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп
Трамп: США привержены принципу коллективной обороны НАТО