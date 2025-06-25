https://ria.ru/20250625/ssha-2025360670.html

США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп

США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 25.06.2025

США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о приверженности своей страны принципу коллективной защиты стран-участниц НАТО, заявил, что не приехал бы на... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:48:00+03:00

2025-06-25T15:48:00+03:00

2025-06-25T18:15:00+03:00

в мире

сша

нато

гаага

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025326270_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_66cbff3292c70862928a2d9052f0db1e.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о приверженности своей страны принципу коллективной защиты стран-участниц НАТО, заявил, что не приехал бы на саммит альянса, если бы не поддерживал этот принцип.Во вторник президент США отметил журналистам, что приверженность американских властей пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". В среду газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление Трампа о пятой статье поставило под угрозу саммит блока в Гааге."Если бы не поддерживал (приверженность своей страны принципу коллективной защиты государств-членов НАТО - ред.), меня бы здесь не было", - сказал Трамп журналистам на полях проходящего в Гааге саммита НАТО.Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных обеспечивают безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.

https://ria.ru/20250625/ryutte-2025346375.html

сша

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, гаага, дональд трамп