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Вице-мэр города в Калифорнии находится под следствием из-за видео - РИА Новости, 25.06.2025
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14:32 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ssha-2025336886.html
Вице-мэр города в Калифорнии находится под следствием из-за видео
Вице-мэр города в Калифорнии находится под следствием из-за видео - РИА Новости, 25.06.2025
Вице-мэр города в Калифорнии находится под следствием из-за видео
Вице-мэр города в американском штате Калифорния находится под следствием ФБР после того, как опубликовала в социальных сетях видео, призывающее местные банды... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:32:00+03:00
2025-06-25T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-мэр города в американском штате Калифорния находится под следствием ФБР после того, как опубликовала в социальных сетях видео, призывающее местные банды защищать свою территорию от иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает телеканал Fox News. Синтия Гонсалес, которая занимает пост заместителя мэра города Кадахи на юго-востоке округа Лос-Анджелес, распространила скандальную запись в конце прошлой недели. "Я хочу знать, где все чоло в Лос-Анджелесе. Эй, 18th Street и Florencia 13— где ваши лидеры? Вы, ребята, все помечаете, заявляете права на район. А теперь, когда к вам вторглась самая большая банда, вы не издаете ни звука", - сказала чиновница, апеллируя к "чоло" - представителям субкультуры латиноамериканского сообщества в США. Вскоре после публикации Гонсалес удалила видео. По словам источников, позднее к ней домой пришли агенты ФБР, и теперь она, находится под федеральным расследованием. Министерство внутренней безопасности США разместило ролик Гонсалес на своей странице в соцсети Х, назвав ее слова "отвратительными". Власти города Кадахи в своем заявлении также отмежевались от вице-мэра. В банде 18th Street около 30-50 тысяч членов, а ее основным источником дохода является распространение кокаина и марихуаны.. Florencia 13 — уличная банда, базирующаяся на юге Лос-Анджелеса. По данным министерства юстиции, ее члены недавно были обвинены в преступлениях, включая торговлю фентанилом, вымогательство и убийство. Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
https://ria.ru/20250619/ssha-2024049856.html
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, фбр, министерство обороны сша
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, ФБР, Министерство обороны США
Вице-мэр города в Калифорнии находится под следствием из-за видео

Fox News: вице-мэр города в Калифорнии Гонсалес находится под следствием ФБР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-мэр города в американском штате Калифорния находится под следствием ФБР после того, как опубликовала в социальных сетях видео, призывающее местные банды защищать свою территорию от иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает телеканал Fox News.
Синтия Гонсалес, которая занимает пост заместителя мэра города Кадахи на юго-востоке округа Лос-Анджелес, распространила скандальную запись в конце прошлой недели.
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"Я хочу знать, где все чоло в Лос-Анджелесе. Эй, 18th Street и Florencia 13— где ваши лидеры? Вы, ребята, все помечаете, заявляете права на район. А теперь, когда к вам вторглась самая большая банда, вы не издаете ни звука", - сказала чиновница, апеллируя к "чоло" - представителям субкультуры латиноамериканского сообщества в США.
Вскоре после публикации Гонсалес удалила видео. По словам источников, позднее к ней домой пришли агенты ФБР, и теперь она, находится под федеральным расследованием.
Министерство внутренней безопасности США разместило ролик Гонсалес на своей странице в соцсети Х, назвав ее слова "отвратительными". Власти города Кадахи в своем заявлении также отмежевались от вице-мэра.
В банде 18th Street около 30-50 тысяч членов, а ее основным источником дохода является распространение кокаина и марихуаны.. Florencia 13 — уличная банда, базирующаяся на юге Лос-Анджелеса. По данным министерства юстиции, ее члены недавно были обвинены в преступлениях, включая торговлю фентанилом, вымогательство и убийство.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.
После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
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В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампГэвин НьюсомФБРМинистерство обороны США
 
 
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