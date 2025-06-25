Вице-мэр города в Калифорнии находится под следствием из-за видео
Fox News: вице-мэр города в Калифорнии Гонсалес находится под следствием ФБР
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-мэр города в американском штате Калифорния находится под следствием ФБР после того, как опубликовала в социальных сетях видео, призывающее местные банды защищать свою территорию от иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), сообщает телеканал Fox News.
Синтия Гонсалес, которая занимает пост заместителя мэра города Кадахи на юго-востоке округа Лос-Анджелес, распространила скандальную запись в конце прошлой недели.
"Я хочу знать, где все чоло в Лос-Анджелесе. Эй, 18th Street и Florencia 13— где ваши лидеры? Вы, ребята, все помечаете, заявляете права на район. А теперь, когда к вам вторглась самая большая банда, вы не издаете ни звука", - сказала чиновница, апеллируя к "чоло" - представителям субкультуры латиноамериканского сообщества в США.
Вскоре после публикации Гонсалес удалила видео. По словам источников, позднее к ней домой пришли агенты ФБР, и теперь она, находится под федеральным расследованием.
Министерство внутренней безопасности США разместило ролик Гонсалес на своей странице в соцсети Х, назвав ее слова "отвратительными". Власти города Кадахи в своем заявлении также отмежевались от вице-мэра.
В банде 18th Street около 30-50 тысяч членов, а ее основным источником дохода является распространение кокаина и марихуаны.. Florencia 13 — уличная банда, базирующаяся на юге Лос-Анджелеса. По данным министерства юстиции, ее члены недавно были обвинены в преступлениях, включая торговлю фентанилом, вымогательство и убийство.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал иск против президента США Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.
После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.