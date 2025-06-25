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Рубио отреагировал на сообщения СМИ о замедлении ядерной программы Ирана

Рубио отреагировал на сообщения СМИ о замедлении ядерной программы Ирана - РИА Новости, 25.06.2025

Рубио отреагировал на сообщения СМИ о замедлении ядерной программы Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио посчитал неверными сообщения СМИ о том, что США не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили только на несколько месяцев ядерную... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:15:00+03:00

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2025-06-25T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посчитал неверными сообщения СМИ о том, что США не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили только на несколько месяцев ядерную программу Ирана. Ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США сообщал, что удары США по трём иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" её развитие на несколько месяцев. "Не люблю комментировать такие истории, потому что чаще всего первое сообщение неверно, а человек, который его публикует зачастую имеет свой план. Эта история является ложной историей, и она не должна сообщаться, потому что не передает точно то, что происходит", - сказал Рубио изданию Politico. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025270771.html

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в мире, сша, иран, израиль, марко рубио, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте