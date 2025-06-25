https://ria.ru/20250625/ssha-2025278740.html

Рубио высказался о возможных американских санкциях против России

Рубио высказался о возможных американских санкциях против России - РИА Новости, 25.06.2025

Рубио высказался о возможных американских санкциях против России

Если США введут новые санкции против России, это станет фактическим признанием невозможности скорого урегулирования конфликта дипломатическим путём, заявил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, это станет фактическим признанием невозможности скорого урегулирования конфликта дипломатическим путём, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Если он это сделает, то тем самым почти признает, что никаких переговоров в ближайшее время не будет", - сказал Рубио в интервью Politico, комментируя возможное решение президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ.

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россия, сша, москва, марко рубио, дональд трамп, в мире