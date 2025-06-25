https://ria.ru/20250625/ssha-2025278740.html
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России - РИА Новости, 25.06.2025
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России
Если США введут новые санкции против России, это станет фактическим признанием невозможности скорого урегулирования конфликта дипломатическим путём, заявил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:04:00+03:00
2025-06-25T11:04:00+03:00
2025-06-25T11:24:00+03:00
россия
сша
москва
марко рубио
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609488_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_bf9f7aba9269575502aaebc4ff2731fa.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, это станет фактическим признанием невозможности скорого урегулирования конфликта дипломатическим путём, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Если он это сделает, то тем самым почти признает, что никаких переговоров в ближайшее время не будет", - сказал Рубио в интервью Politico, комментируя возможное решение президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ.
https://ria.ru/20250625/rubio-2025276526.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d0f526147b89df1f9018bd24f530e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, марко рубио, дональд трамп, в мире
Россия, США, Москва, Марко Рубио, Дональд Трамп, В мире
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России
Рубио: санкции США против России станут признанием невозможности переговоров