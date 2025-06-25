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Рубио высказался о возможных американских санкциях против России - РИА Новости, 25.06.2025
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11:04 25.06.2025 (обновлено: 11:24 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ssha-2025278740.html
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России - РИА Новости, 25.06.2025
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России
Если США введут новые санкции против России, это станет фактическим признанием невозможности скорого урегулирования конфликта дипломатическим путём, заявил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, это станет фактическим признанием невозможности скорого урегулирования конфликта дипломатическим путём, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Если он это сделает, то тем самым почти признает, что никаких переговоров в ближайшее время не будет", - сказал Рубио в интервью Politico, комментируя возможное решение президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ.
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россия, сша, москва, марко рубио, дональд трамп, в мире
Россия, США, Москва, Марко Рубио, Дональд Трамп, В мире
Рубио высказался о возможных американских санкциях против России

Рубио: санкции США против России станут признанием невозможности переговоров

© AP Photo / Jose Luis MaganaМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, это станет фактическим признанием невозможности скорого урегулирования конфликта дипломатическим путём, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Если он это сделает, то тем самым почти признает, что никаких переговоров в ближайшее время не будет", - сказал Рубио в интервью Politico, комментируя возможное решение президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Рубио выступил против усиления антироссийских санкций
10:57
 
РоссияСШАМоскваМарко РубиоДональд ТрампВ мире
 
 
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