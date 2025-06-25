https://ria.ru/20250625/ssha-2025244999.html

Аналитик рассказал, какую цель преследовали США в давлении на Иран

Аналитик рассказал, какую цель преследовали США в давлении на Иран - РИА Новости, 25.06.2025

Аналитик рассказал, какую цель преследовали США в давлении на Иран

Одной из целей давления США на Иран являлся урон влиянию Китая на Тегеран, экономические последствия этого конфликта не потрясли мировые рынки, заявил РИА... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:05:00+03:00

2025-06-25T07:05:00+03:00

2025-06-25T07:05:00+03:00

в мире

иран

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китай

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Одной из целей давления США на Иран являлся урон влиянию Китая на Тегеран, экономические последствия этого конфликта не потрясли мировые рынки, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Экономические последствия конфликта не потрясли мировые рынки, как ожидалось. Даже угроза Ирана закрыть Ормузский пролив не вызвала существенного роста цен на нефть. Экономические последствия закрытия правительством Тегерана пролива и вызванного этим снижения поставок нефти и роста цен для его единственного военного союзника, - Китая, весьма существенны. Администрация Тегерана будет действовать "частично" в отношении судоходства, то есть будут разрешены только суда, идущие в Китай, что было бы весьма проблематично. Поэтому очень сложно "полностью" закрыть этот пролив, посредством которого осуществляется 20% мировой транспортировки нефти", - заявил аналитик. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Иран, чтобы тот отказался от всех видов сотрудничества с Китаем (логистика - проект "Один пояс-один путь", энергетика, торговля, военное сотрудничество). "Одной из важных целей операции является слом влияния Пекина на Иран и полная поддержка Ираном коридора "Север-Юг" с Индией", - заявил он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/izrail-2025241163.html

https://ria.ru/20250625/yaponiya-2025240834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, китай, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте