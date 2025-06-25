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США со среды возобновят работу посольства в Израиле

США со среды возобновят работу посольства в Израиле - РИА Новости, 25.06.2025

США со среды возобновят работу посольства в Израиле

США со среды, 25 июня, снимают все ограничения на работу своего посольства в Израиле, возобновляя его обычную деятельность, следует из заявления американской... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T04:19:00+03:00

2025-06-25T04:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США со среды, 25 июня, снимают все ограничения на работу своего посольства в Израиле, возобновляя его обычную деятельность, следует из заявления американской дипмиссии в Иерусалиме. "В связи с прекращением огня между Израилем и Ираном Командование тыла сняло все ограничения, и посольство США будет открыто в обычном режиме в среду, 25 июня. Распоряжение об убежищах для государственных служащих США и членов их семей сняты", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20250625/pushkov-2025234178.html

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