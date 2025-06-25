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США уверены в уничтожении ядерного объекта в Фордо, заявил Уиткофф
США уверены в уничтожении ядерного объекта в Фордо, заявил Уиткофф - РИА Новости, 25.06.2025
США уверены в уничтожении ядерного объекта в Фордо, заявил Уиткофф
США сбросили на ядерный объект в иранском Фордо 12 противобункерных бомб, и у Белого дома нет никакого сомнения в том, что объект уничтожен, заявил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:30:00+03:00
2025-06-25T02:30:00+03:00
2025-06-25T02:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США сбросили на ядерный объект в иранском Фордо 12 противобункерных бомб, и у Белого дома нет никакого сомнения в том, что объект уничтожен, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Мы сбросили 12 противобункерных бомб на Фордо. Нет сомнений, что они пробили укрытие. Нет сомнений, что оно было в пределах досягаемости этих противобункерных бомб и было уничтожено", - сообщил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
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в мире, сша, ближний восток, стив уиткофф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США уверены в уничтожении ядерного объекта в Фордо, заявил Уиткофф
Уиткофф: США уверены в уничтожении ядерного объекта в Фордо