https://ria.ru/20250625/ssha-2025230737.html

СМИ: СНБ США хочет вернуть ранее сокращенных сотрудников

СМИ: СНБ США хочет вернуть ранее сокращенных сотрудников - РИА Новости, 25.06.2025

СМИ: СНБ США хочет вернуть ранее сокращенных сотрудников

Белый дом спустя всего месяц после запущенной "реформы" Совета по национальной безопасности (СНБ) теперь пытается вернуть сотрудников, которых ранее сам и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T01:32:00+03:00

2025-06-25T01:32:00+03:00

2025-06-25T01:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Белый дом спустя всего месяц после запущенной "реформы" Совета по национальной безопасности (СНБ) теперь пытается вернуть сотрудников, которых ранее сам и сократил, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на осведомленные источники. В конце мая госсекретарь США Марко Рубио, который временно исполняет обязанности советника по национальной безопасности, заявил о проведении масштабной реформы СНБ. При этом источники издания Axios рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа видит в структуре СНБ "глубинное государство" и несоответствие ее взглядам. По словам источников, Рубио планирует наполовину сократить штат СНБ, на тот момент состоявший примерно из 350 сотрудников, а также передать многие из его полномочий государственному департаменту и Пентагону. "Белый дом начал нанимать больше сотрудников в СНБ, сообщили осведомленные источники, изменив курс спустя несколько недель после того, как президент Дональд Трамп значительно сократил размер совета. По словам источников, некоторым людям, уволенным в начале этого года, предложили вернуться", - говорится в сообщении агентства. Администрация Трампа якобы сократила численность совета до нескольких десятков и хотела трансформировать СНБ в орган, который бы занимался реализацией политики Трампа, а не ее разработкой, как это было при предыдущих администрациях США, когда именно СНБ занимался формированием политики, согласно источникам. "Этот шаг свидетельствует о том, что администрация ищет дополнительную помощь для решения внешнеполитических проблем, включая напряженные отношения с Китаем, продолжающийся конфликт Израиля в секторе Газа, последствия атак США и Израиля на Иран и войну на Украине", - отмечает Блумберг.

https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html

https://ria.ru/20250308/ssha-2003757733.html

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в мире, сша, израиль, китай, дональд трамп, марко рубио, министерство обороны сша