СМИ: СНБ США хочет вернуть ранее сокращенных сотрудников
Bloomberg: СНБ США хочет вернуть ранее сокращенных сотрудников
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Белый дом спустя всего месяц после запущенной "реформы" Совета по национальной безопасности (СНБ) теперь пытается вернуть сотрудников, которых ранее сам и сократил, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на осведомленные источники.
В конце мая госсекретарь США Марко Рубио, который временно исполняет обязанности советника по национальной безопасности, заявил о проведении масштабной реформы СНБ. При этом источники издания Axios рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа видит в структуре СНБ "глубинное государство" и несоответствие ее взглядам. По словам источников, Рубио планирует наполовину сократить штат СНБ, на тот момент состоявший примерно из 350 сотрудников, а также передать многие из его полномочий государственному департаменту и Пентагону.
"Белый дом начал нанимать больше сотрудников в СНБ, сообщили осведомленные источники, изменив курс спустя несколько недель после того, как президент Дональд Трамп значительно сократил размер совета. По словам источников, некоторым людям, уволенным в начале этого года, предложили вернуться", - говорится в сообщении агентства.
Администрация Трампа якобы сократила численность совета до нескольких десятков и хотела трансформировать СНБ в орган, который бы занимался реализацией политики Трампа, а не ее разработкой, как это было при предыдущих администрациях США, когда именно СНБ занимался формированием политики, согласно источникам.
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