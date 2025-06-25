https://ria.ru/20250625/sport-2025388889.html

"За СССР - до крови". Битва советских ватерполистов, вошедшая в историю.

"За СССР - до крови". Битва советских ватерполистов, вошедшая в историю. - РИА Новости, 25.06.2025

"За СССР - до крови". Битва советских ватерполистов, вошедшая в историю.

Полуфинал СССР – Венгрия, состоявшийся на Олимпийских играх в Мельбурне 6 декабря 1956 года, навсегда остался в истории ватерполо как самый ожесточенный. Не... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:35:00+03:00

2025-06-25T18:35:00+03:00

2025-06-25T18:35:00+03:00

ссср

спорт

олимпийские игры

венгрия

мельбурн

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Полуфинал СССР – Венгрия, состоявшийся на Олимпийских играх в Мельбурне 6 декабря 1956 года, навсегда остался в истории ватерполо как самый ожесточенный. Не случайно его неофициальное название стало "кровь в бассейне". Именно с таким заголовком на следующий день вышли западные газеты.Что же стало причиной жестокой драки?Все зрители болели против СССРМатч проходил менее чем через месяц после Венгерского восстания 1956 года, когда советские танки вошли в Будапешт, и обстановка перед матчем была накалена до предела.Трагические события тех дней ватерполисты сборной Венгрии застали на сборах в тренировочном лагере в горах под Будапештом, где до них доходили лишь обрывки информации.Реальный масштаб происходящего спортсмены осознали по прибытии в Австралию, где могли познакомиться с зарубежной прессой и послушать рассказы эмигрировавших соотечественников.Советские ватерполисты готовились к Играм в Мельбурне в гораздо более спокойной обстановке, да и о событиях в Венгрии им было известно достаточно поверхностно, и эта тема их особенно не волновала.Только в Австралии ватерполисты, как и все остальные советские спортсмены, почувствовали к себе прохладное отношение болельщиков благодаря развернувшейся на Западе компании против СССР из-за венгерских событий.И тут случился матч между сборными двух стран, практически весь зал болел за венгров. Точнее будет сказать – против советских ватерполистов.Сделали ставку на оскорбленияНагнетала обстановку и местная пресса: в газетах вышло несколько агрессивных интервью с венграми, а в материалах журналисты подчеркивали, что встречу стоит без преувеличения считать вторым раундом восстания.Венгерская сборная изначально планировала играть "грязно". Перед началом игры венгры разработали стратегию насмешек и оскорблений над русскими, чей язык они изучали в школе.В том матче у венгерской команды был четкий план: "мы играем – они дерутся".И он сработал на сто процентов, игрокам, постоянно оскорблявшим противника, ничего не стоило выводить соперников из себя при каждом жестком игровом эпизоде.Да и после войны прошло не так много времени, а венгры, сражавшиеся на стороне гитлеровской Германии, оставили после себя в СССР недобрую память."Если бы поймал, задушил и утопил"Игра шла в бескомпромиссной борьбе с обилием фолов и обоюдных ударов. Оскорблениями венгры не ограничились, и именно они, в конце концов, спровоцировали драку, а не советский защитник Валентин Прокопов, как потом написали многие западные газеты.Камешком, сдвинувшим лавину, стал эпизод, когда в центре поля венгерский нападающий Деже Дьярмати наотмашь ударил капитана советской команды Петра Мшвениерадзе в лицо. Пока тот смывал хлынувшую кровь из носа, Дьярмати ударил еще раз."Я погнался за ним, – вспоминал через много лет Мшвениерадзе. – Если бы поймал, задушил бы и утопил, но он успел уплыть".Оставлял за собой кровавый следЧерез несколько минут игрок сборной СССР Валентин Прокопов нанёс Эрвину Задору сильный и точный удар кулаком. Он рассёк кожу над правым глазом, что вызвало обильное кровотечение. Около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след, а в бассейне началась драка "стенка на стенку"."Стоило пострадавшему Задору подплыть к бортику, размазать по всему лицу кровь и обратиться за сочувствием к публике, началось что-то неописуемое. Казалось, от рёва лопнут барабанные перепонки. В нас полетело всё, что попадало разъярённым зрителям под руку. Сгрудившись в центре всей командой, мы едва успевали укрываться от бутылок, каких-то деревянных колотушек, монет", – вспоминал ватерполист Борис Гойхман.Судьи были вынуждены остановить матч и призвать на помощь полицию, чтобы успокоить публику и дать возможность советским спортсменам добраться до раздевалки.Поскольку встреча была остановлена при счёте 4:0 в пользу венгров, было принято решение установить этот результат в качестве итогового.Встреча через много летЭта история заинтересовала даже Голливуд, в 2006 году к 50-летнему юбилею матча в истории водного поло в Голливуде был снят документально-игровой фильм. Пять человек из советской сборной образца 1956 года были приглашены на премьеру ленты в Будапешт."Венгры нас очень хорошо приняли, – рассказал участник того матча Борис Маркаров. – Пригласили в ресторан, а затем в бассейн при одном из термальных источников. Естественно, до серьезного матча дело не дошло, но мячи побросали. Верховодил Дьярмати, который и спровоцировал драку в Мельбурне. Он тогда был известным человеком в Венгрии, чуть ли не членом правительства. Был капитан олимпийских чемпионов Маркович, даже Задор из Америки прилетел".Похоже, что страницу с кровавым матчем спортсмены давно пролистали, оставив в далеком прошлом.

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венгрия

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ссср, спорт, олимпийские игры, венгрия, мельбурн