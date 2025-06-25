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ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 25.06.2025 (обновлено: 22:10 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025456025.html
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР
Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепленному району одного из подразделений ВСУ у... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:17:00+03:00
2025-06-25T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепленному району одного из подразделений ВСУ у населенного пункта Попов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. &quot;Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени: фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава, пункты хранения боеприпасов и материальных средств, а также несколько единиц автотранспорта украинских националистов были уничтожены&quot;, — говорится в публикации. Ведомство опубликовало кадры поражения. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удары высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР
ВКС России нанесли серию ударов высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны.
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донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Дмитрий Песков
ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР

МО: ВКС нанесли удары высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепленному району одного из подразделений ВСУ у населенного пункта Попов Яр в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени: фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава, пункты хранения боеприпасов и материальных средств, а также несколько единиц автотранспорта украинских националистов были уничтожены", — говорится в публикации.

Ведомство опубликовало кадры поражения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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