https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025456025.html

ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР

ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025

ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР

Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепленному району одного из подразделений ВСУ у... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:17:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепленному району одного из подразделений ВСУ у населенного пункта Попов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. "Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени: фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава, пункты хранения боеприпасов и материальных средств, а также несколько единиц автотранспорта украинских националистов были уничтожены", — говорится в публикации. Ведомство опубликовало кадры поражения. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ у Попова Яра в ДНР ВКС России нанесли серию ударов высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны. 2025-06-25T21:17 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия, украина, дмитрий песков