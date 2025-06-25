https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025440055.html

Спецоперация, 25 июня: российские военные освободили Ялту в ДНР

Спецоперация, 25 июня: российские военные освободили Ялту в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025

Спецоперация, 25 июня: российские военные освободили Ялту в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:14:00+03:00

2025-06-25T19:14:00+03:00

2025-06-25T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, в ходе наступления военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады менее чем за трое суток установили полный контроль над посёлком, выбив украинских националистов. ВСУ потеряли на разных направлениях спецоперации до 1305 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления, сообщило Минобороны РФ. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 335 БПЛА, сообщили в ведомстве. Нужно определить даты переговоровЗавершается выполнение договоренностей гуманитарного характера между Россией и Украиной, после этого нужно определиться с датами новых переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос РИА Новости, он сказал, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию на Украине сейчас не ведется. Трамп в Гааге на саммите НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса вокруг Украины "сложнее, чем кажется", упомянув "проблемы" с Владимиром Зеленским. Кроме того, он отметил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы было "сложнее", чем он рассчитывал. Трамп на закрытой встрече лидеров НАТО заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля" и требует активных действий, утверждает Блумберг. При этом позже он заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине комплексов ПВО Patriot. Также Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным, не уточнив, когда он может состояться. При этом американский президент заявил, что не сомневается в стремлении российского лидера добиться урегулирования конфликта на Украине. Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО, передает в среду украинское агентство УНИАН. Как уточнило УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, переговоры проходили без представителей прессы. ЕС исчерпал возможности давления на РоссиюУкраинский конфликт не решить военным путём и, поскольку Европейский союз почти исчерпал все возможности давления на РФ, это должны сделать США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге. Он сказал, что у него была возможность на полях этой встречи ещё раз лично поговорить с президентом США и выразить настоятельное пожелание — с учётом ситуации на Украине, — чтобы и с американской стороны были введены дополнительные санкции против России. Мерц напомнил, что в четверг Европейский союз примет 18-й пакет санкций против РФ, чего, по его словам, "недостаточно". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. Расходы на Украину превысят полсотни миллиардов евроГенсек НАТО Марк Рютте заявил, что общие расходы стран альянса на военную поддержку Украины по итогам 2025 года могут превысить 50 миллиардов евро. По его словам, в 2024 году расходы на поддержку Киева составили 50 миллиардов евро, а в 2025 году только за полгода потрачено на Украину 35 миллиардов - это больше, чем за такой же период прошлого года. Поэтому можно ожидать, что расходы по итогам года превысят 50 миллиардов, сказал Рютте, выступая по итогам саммита НАТО в Гааге. В итоговом коммюнике встречи в верхах в Гааге Украина была упомянута очень кратко и только в контексте повышения расходов стран НАТО на оборону. В документе указывается, что отдельные страны альянса сохраняют свои "суверенные обязательства" по оказанию поддержки Киеву. Упоминаний о членстве в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках оружия Украине в итоговом заявлении нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры боев за населенный пункт Ялта в ДНР Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Ялта в ДНР, об освобождении которого министерство сообщило сегодня 2025-06-25T19:14 true PT1M33S

Трамп о возвращении минобороны США старого названия "министерство войны" Трамп предложил вернуть минобороны США старое название - "министерство войны". Раньше так и называлось - министр войны. Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия. 2025-06-25T19:14 true PT0M21S

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Наталья Макарова

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