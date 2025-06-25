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Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 25.06.2025 (обновлено: 10:03 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025243010.html
Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ
Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ - РИА Новости, 25.06.2025
Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ
В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военнослужащих, которые перешли на сторону России, рассказал РИА Новости боец с позывным Щука. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:27:00+03:00
2025-06-25T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
александр матросов
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военнослужащих, которые перешли на сторону России, рассказал РИА Новости боец с позывным Щука. "При первой же возможности я вступил в отряд Мартына Пушкаря. Отряд создан относительно недавно. Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря", — рассказал он. Боец с позывным Череп из отряда Александра Матросова отметил, что подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих бороться с киевским режимом. "Солдаты &lt;…&gt; очень хотят освободить свою родину и пойти против режима Зеленского. Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима", — сказал он.В Донбассе действует также отряд имени Максима Кривоноса. Его создали осенью 2023 года из числа перешедших на сторону России военнослужащих ВСУ, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевских властей.
https://ria.ru/20250625/pushilin-2025242042.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, александр матросов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Александр Матросов
Боец рассказал о создании двух новых подразделений из бывших солдат ВСУ

В ДНР создали два новых подразделения из бывших солдат ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 25 июн — РИА Новости. В ДНР создали два новых подразделения из бывших украинских военнослужащих, которые перешли на сторону России, рассказал РИА Новости боец с позывным Щука.
"При первой же возможности я вступил в отряд Мартына Пушкаря. Отряд создан относительно недавно. Каждый отряд относится к тому направлению, на котором он был. Я, допустим, воевал в Запорожской области, я и попал в отряд Мартына Пушкаря", — рассказал он.
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Боец с позывным Череп из отряда Александра Матросова отметил, что подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области, желающих бороться с киевским режимом.
"Солдаты <…> очень хотят освободить свою родину и пойти против режима Зеленского. Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима", — сказал он.
В Донбассе действует также отряд имени Максима Кривоноса. Его создали осенью 2023 года из числа перешедших на сторону России военнослужащих ВСУ, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевских властей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьАлександр Матросов
 
 
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