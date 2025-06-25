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Расчеты "Торнадо-С" уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 25.06.2025
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении
Расчёты "Торнадо-С" уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T05:03:00+03:00
2025-06-25T05:03:00+03:00
2025-06-25T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расчёты "Торнадо-С" уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Торнадо-С" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что артиллеристы группировки войск "Север" несут круглосуточное боевое дежурство на Харьковском направлении. Основные задачи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на линии боевого соприкосновения: поддержка штурмовых групп, уничтожение скопления сил и средств противника, уничтожение опорных пунктов. Уточняется также, что РСЗО "Торнадо-С" способна наносить огневое поражение на дальности до 120 километров реактивными снарядами с широким выбором боевой части. А благодаря высокой степени автоматизации расчета траектории и корректировки огня повышается эффективность и автономность боевых машин.
https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025239037.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты "Торнадо-С" уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны: "Торнадо-С" уничтожили формирования ВСУ на Харьковском направлении