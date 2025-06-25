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Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ, не дав ей сделать и выстрела - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/spetsoperatsiya-2025239037.html
Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ, не дав ей сделать и выстрела
Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ, не дав ей сделать и выстрела - РИА Новости, 25.06.2025
Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ, не дав ей сделать и выстрела
Расчет БПЛА группировки войск "Восток" уничтожил при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую 155-мм САУ в районе населенного пункта Шевченко (ДНР), РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:21:00+03:00
2025-06-25T04:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
технологии
донецкая народная республика
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА группировки войск "Восток" уничтожил при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую 155-мм САУ в районе населенного пункта Шевченко (ДНР), орудие ВСУ не успело сделать и выстрела, следует из видео, переданного российскими военными в распоряжении РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА группировки "Восток" ВС России зафиксировал перемещение 155-миллиметровой самоходной гаубицы "Богдана" ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. При помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" орудие противника было уничтожено во время развертывания на огневой позиции. Производство установок 2С22 "Богдана", разработанных под калибр блока НАТО, развернуто на мощностях Харьковского тракторного завода. Разработкой орудия занимался Краматорский завод тяжелого машиностроения, находящийся под временной оккупацией киевского режима в ДНР. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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россия, технологии, донецкая народная республика, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Технологии, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ, не дав ей сделать и выстрела

Российский "Ланцет" сжег гаубицу ВСУ в ДНР, не дав ей сделать и выстрела

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА группировки войск "Восток" уничтожил при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" украинскую 155-мм САУ в районе населенного пункта Шевченко (ДНР), орудие ВСУ не успело сделать и выстрела, следует из видео, переданного российскими военными в распоряжении РИА Новости.
Расчет разведывательного БПЛА группировки "Восток" ВС России зафиксировал перемещение 155-миллиметровой самоходной гаубицы "Богдана" ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. При помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" орудие противника было уничтожено во время развертывания на огневой позиции.
Производство установок 2С22 "Богдана", разработанных под калибр блока НАТО, развернуто на мощностях Харьковского тракторного завода. Разработкой орудия занимался Краматорский завод тяжелого машиностроения, находящийся под временной оккупацией киевского режима в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Боец рассказал, как снайперы сбивают БПЛА на Запорожском направлении
03:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТехнологииДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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