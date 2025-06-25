https://ria.ru/20250625/soyuznik-2025179035.html

Последствия на десятилетия. Чем обернулась война близкого союзника Москвы

Последствия на десятилетия. Чем обернулась война близкого союзника Москвы - РИА Новости, 25.06.2025

Последствия на десятилетия. Чем обернулась война близкого союзника Москвы

Больше самолетов США теряли только во Вьетнаме — неоконченная война, в которой по разные стороны участвовали Москва и Вашингтон, до сих пор остается одной из... РИА Новости, 25.06.2025

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сша

кндр (северная корея)

сеул

ким ир сен

гарри трумэн

ли чжэ мен

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Больше самолетов США теряли только во Вьетнаме — неоконченная война, в которой по разные стороны участвовали Москва и Вашингтон, до сих пор остается одной из самых опасных точек напряженности. Чем сегодня отзывается крупнейший конфликт на Корейском полуострове — в материале РИА Новости.Особая линияВ небольшой деревне Пханмунджом находится один из наиболее известных пограничных пунктов в мире. Здесь военных двух стран не разделяет ничего, кроме кирпичного выступа между двумя невзрачными голубыми зданиями.Иногда за ними с южной стороны приглядывает военнослужащий США в качестве представителя так называемого Командования Объединенных Наций — по сути, до сих пор существующей военной коалиции.Два американских полковника Чарльз Бонстил и Дин Раск (будущий госсекретарь в администрации Джона Кеннеди), предлагая в 1945-м разделить Корею на зоны влияния по 38-й параллели, вряд ли представляли, что она станет фактической границей двух государств на целые восемьдесят лет.Тогда Советский Союз был не против временно делить освобожденный от японцев полуостров с США именно таким образом. Но еще больше линия разграничения устраивала Вашингтон, который получал контроль над Сеулом — исторической корейской столицей.Зерна противоречий были посеяны сразу. СССР помогал на севере полуострова строить коммунистическую Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) во главе с Ким Ир Сеном, а США на юге — Республику Корея, которую возглавил Ли Сын Ман. Разгорающаяся холодная война между двумя бывшими союзниками вскоре превратила разделенную страну в очаг напряженности, который дает знать о себе и сегодня.Решительный подходРежим Ли Сын Мана отличался авторитаризмом и коррупцией. Мэр Сеула в те годы брал от десяти до тридцати процентов отката с муниципальных сделок. Чиновников было больше, чем во всей довоенной Японии, а темпы восстановления не поспевали за коммунистическим Севером. В 1948-м массовое крестьянское восстание на острове Чеджудо южнокорейская армия подавила с особой жестокостью, но небольшие очаги вспыхивали еще год.Считая, что на Юге власть держится во многом на американских штыках, в Пхеньяне задумались о воссоединении. Обе стороны при этом признавать друг друга отказывались."Если империалисты и марионеточная клика Ли Сын Мана будут против мирного объединения родины и в конце концов встанут на путь междоусобицы, мы должны нанести врагам решительный удар, уничтожить их до последнего и объединить нашу родину", — говорил Ким Ир Сен в 1949-м.Пхеньян рассчитывал избавиться от осевших на Юге американских войск. СССР скептично оценивал шансы КНДР, но продолжил поставлять артиллерию, танки и авиацию. Китай, полагая, что Вашингтон без прямого вмешательства Москвы не ввяжется в конфликт, поддержал КНДР. Однако американцы, верные курсу "сдерживания коммунизма", были решительно настроены на войну."Если мы позволим Республике Корея пойти ко дну, следующей будет какая-то другая страна", — говорил президент США Гарри Трумэн.Корейский бросокСтычки на 38-й параллели происходили на протяжении 1949 года. Полномасштабные же действия начались 25 июня 1950-го. Стремительным натиском Сеул взяли уже через три дня. К середине августа КНДР контролировала до 90 процентов территории Южной Кореи. Американо-южнокорейская группировка была прижата к морю в районе Пусана.Вскоре Штаты усилили свои силы на полуострове. Десятый армейский корпус высадился в тылу северокорейских войск в Инчхоне, и маятник войны качнулся в другую сторону. Господствуя на море и в воздухе с численным превосходством на земле, союзники очень быстро отбили территорию, перешли 38-ю параллель, взяв Пхеньян и на ряде участков отбросив армию КНДР до китайской границы.Вскоре китайские народные добровольцы (по сути, регулярные части КНР, названные так во избежание больших масштабов конфликта) и советский 64-й истребительный авиакорпус снова изменили баланс сил. К январю 1951-го Сеул взяли снова. Спустя полгода фронт стабилизировался на демаркационной линии.Согласно архивам Минобороны России, советские военные уничтожали в месяц десятки различных типов американских самолетов. Даже самые современные на тот момент реактивные "Сейбры" были хоть и не всегда легкими, но вполне поражаемыми целями для МиГ-15. Бой 12 апреля 1951-го американцы прозвали "Черным четвергом" за потерю сразу двенадцати бомбардировщиков и пяти истребителей.Пентагон десятилетиями отрицал обвинения в военных преступлениях. Только в 2001-м президент США Билл Клинтон извинился перед корейцами за то, что американские солдаты 7-го кавалерийского полка расстреляли несколько сотен мирных жителей деревни Ногунри: столпившись в тоннеле под мостом, люди невольно мешали пройти войскам.За три года США сбросили 635 000 тонн бомб, в том числе 32 557 тонн напалма, что привело к гибели 282 000 человек. КНДР стала одной из самых пострадавших от американских бомбардировок стран.По одной из оценок, в ходе войны в КНДР и Южной Корее погибло по миллиону человек с каждой стороны. США убитыми потеряли около 140 тысяч, остальные союзники (Великобритания, Турция и другие) — 15 тысяч, китайские народные добровольцы — 390 тысяч, Советский Союз — 315 бойцов.Эхо войныУстановить перемирие получилось не сразу. Переговоры длились почти два года, пока 27 июля 1953-го орудия не замолчали. Советский Союз понимал, что война стала слишком тяжелой для всех. Не было желания воевать и у американцев."Стремление к миру живет в сердцах всех народов — в сердцах народов России и Китая не меньше, чем в сердцах жителей нашей страны", — говорил сменивший Трумэна Дуайт Эйзенхауэр.Заключить полноценный мирный договор не получилось до сих пор. В 2018-м впервые в истории встретились лидеры США и КНДР. Дональд Трамп после беседы с Ким Чен Ыном заявил, что готов это обсуждать. Однако переговоры делегаций в Ханое не привели к результату.От Пхеньяна требовали отказаться от ядерного оружия, КНДР, в свою очередь, отмечала, что США ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Позиция американцев завела переговоры в тупик — в первую очередь из-за отказа предоставить корейцам гарантии безопасности в обмен на сворачивание программ военного атома.Обострял ситуацию и Сеул. В 2020-м с южной стороны на территорию КНДР с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом сбрасывали агитационные листовки, что противоречило заявлению лидеров Юга и Севера 2018-го об отказе от враждебности.Новая надеждаСейчас потепление снова стало возможным. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал наладить диалог с северным соседом. Одним из его первых решений стало прекращение агитационных трансляций через громкоговорители на границе с КНДР, представленное как шаг к снижению напряженности. Вскоре то же самое сделал и Пхеньян."Вероятна определенная перенастройка отношений. Особенно в вопросах политики относительно Китая и Северной Кореи — возможен более гибкий подход", — указывает в беседе с РИА Новости южнокорейский политический комментатор, заместитель директора Института будущих финансов и политики Ким Сан Иль.В свою очередь, заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун объясняет, что Ли Чжэ Мён — выдвиженец Демократической партии, которая традиционно ценит союз с США, но их интересы не всегда совпадают."Поэтому Демократическая партия обычно проводила более независимую и сбалансированную политику в отношении КНДР", — отмечает эксперт.По словам профессора Университета по изучению КНДР Ян Му Чжина, стать посредником в налаживании связей двух Корей может Россия.Политолог обращает внимание, что в новостях северокорейских СМИ о расширенном заседании XII пленума ЦК ТПК не упоминаются ни ядерное оружие, ни антиимпериализм, то есть ведется "контроль уровня риторики"."Акцент, судя по всему, смещен с национальной обороны на экономическое строительство, возможен переход к "экономическому курсу" на IX партийном съезде, а это открывает потенциальную возможность диалога с США, Японией и Южной Кореей", — считает Ян Му Чжин.Ли Чжэ Мён тем временем отказался ехать на саммит НАТО, а на встрече G7 не стал беседовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским, ограничившись рукопожатием. Внешнеполитический курс нового южнокорейского лидера уже подвергается резкой критике правоконсервативной оппозиции, но отказываться от него Сеул сейчас, судя по всему, не собирается.

сша

кндр (северная корея)

сеул

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сша, кндр (северная корея), сеул, ким ир сен, гарри трумэн, ли чжэ мен, министерство обороны сша, нато