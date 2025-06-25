Последствия на десятилетия. Чем обернулась война близкого союзника Москвы
Семьдесят пять лет назад началась Корейская война
Праздничные мероприятия в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Больше самолетов США теряли только во Вьетнаме — неоконченная война, в которой по разные стороны участвовали Москва и Вашингтон, до сих пор остается одной из самых опасных точек напряженности. Чем сегодня отзывается крупнейший конфликт на Корейском полуострове — в материале РИА Новости.
Особая линия
В небольшой деревне Пханмунджом находится один из наиболее известных пограничных пунктов в мире. Здесь военных двух стран не разделяет ничего, кроме кирпичного выступа между двумя невзрачными голубыми зданиями.
Пограничники КНДР на границе с Южной Кореей
Иногда за ними с южной стороны приглядывает военнослужащий США в качестве представителя так называемого Командования Объединенных Наций — по сути, до сих пор существующей военной коалиции.
Два американских полковника Чарльз Бонстил и Дин Раск (будущий госсекретарь в администрации Джона Кеннеди), предлагая в 1945-м разделить Корею на зоны влияния по 38-й параллели, вряд ли представляли, что она станет фактической границей двух государств на целые восемьдесят лет.
Тогда Советский Союз был не против временно делить освобожденный от японцев полуостров с США именно таким образом. Но еще больше линия разграничения устраивала Вашингтон, который получал контроль над Сеулом — исторической корейской столицей.
Зерна противоречий были посеяны сразу. СССР помогал на севере полуострова строить коммунистическую Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) во главе с Ким Ир Сеном, а США на юге — Республику Корея, которую возглавил Ли Сын Ман. Разгорающаяся холодная война между двумя бывшими союзниками вскоре превратила разделенную страну в очаг напряженности, который дает знать о себе и сегодня.
© РИА Новости / Владимир Гудков | Перейти в медиабанкПредседатель кабинета министров КНДР Ким Ир Сен (справа) во время встречи с сельскими жителями в подмосковном колхозе
Председатель кабинета министров КНДР Ким Ир Сен (справа) во время встречи с сельскими жителями в подмосковном колхозе
Решительный подход
Режим Ли Сын Мана отличался авторитаризмом и коррупцией. Мэр Сеула в те годы брал от десяти до тридцати процентов отката с муниципальных сделок. Чиновников было больше, чем во всей довоенной Японии, а темпы восстановления не поспевали за коммунистическим Севером. В 1948-м массовое крестьянское восстание на острове Чеджудо южнокорейская армия подавила с особой жестокостью, но небольшие очаги вспыхивали еще год.
Считая, что на Юге власть держится во многом на американских штыках, в Пхеньяне задумались о воссоединении. Обе стороны при этом признавать друг друга отказывались.
© AP Photo / George SweersПрезидент Южной Кореи Ли Сын Ман
© AP Photo / George Sweers
Президент Южной Кореи Ли Сын Ман
"Если империалисты и марионеточная клика Ли Сын Мана будут против мирного объединения родины и в конце концов встанут на путь междоусобицы, мы должны нанести врагам решительный удар, уничтожить их до последнего и объединить нашу родину", — говорил Ким Ир Сен в 1949-м.
Пхеньян рассчитывал избавиться от осевших на Юге американских войск. СССР скептично оценивал шансы КНДР, но продолжил поставлять артиллерию, танки и авиацию. Китай, полагая, что Вашингтон без прямого вмешательства Москвы не ввяжется в конфликт, поддержал КНДР. Однако американцы, верные курсу "сдерживания коммунизма", были решительно настроены на войну.
"Если мы позволим Республике Корея пойти ко дну, следующей будет какая-то другая страна", — говорил президент США Гарри Трумэн.
© AP PhotoГарри Трумэн
© AP Photo
Гарри Трумэн
Корейский бросок
Стычки на 38-й параллели происходили на протяжении 1949 года. Полномасштабные же действия начались 25 июня 1950-го. Стремительным натиском Сеул взяли уже через три дня. К середине августа КНДР контролировала до 90 процентов территории Южной Кореи. Американо-южнокорейская группировка была прижата к морю в районе Пусана.
Вскоре Штаты усилили свои силы на полуострове. Десятый армейский корпус высадился в тылу северокорейских войск в Инчхоне, и маятник войны качнулся в другую сторону. Господствуя на море и в воздухе с численным превосходством на земле, союзники очень быстро отбили территорию, перешли 38-ю параллель, взяв Пхеньян и на ряде участков отбросив армию КНДР до китайской границы.
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceСеверокорейские войска в Сеуле
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Северокорейские войска в Сеуле
Вскоре китайские народные добровольцы (по сути, регулярные части КНР, названные так во избежание больших масштабов конфликта) и советский 64-й истребительный авиакорпус снова изменили баланс сил. К январю 1951-го Сеул взяли снова. Спустя полгода фронт стабилизировался на демаркационной линии.
Согласно архивам Минобороны России, советские военные уничтожали в месяц десятки различных типов американских самолетов. Даже самые современные на тот момент реактивные "Сейбры" были хоть и не всегда легкими, но вполне поражаемыми целями для МиГ-15. Бой 12 апреля 1951-го американцы прозвали "Черным четвергом" за потерю сразу двенадцати бомбардировщиков и пяти истребителей.
© AP PhotoИстребители МиГ-15
© AP Photo
Истребители МиГ-15
Пентагон десятилетиями отрицал обвинения в военных преступлениях. Только в 2001-м президент США Билл Клинтон извинился перед корейцами за то, что американские солдаты 7-го кавалерийского полка расстреляли несколько сотен мирных жителей деревни Ногунри: столпившись в тоннеле под мостом, люди невольно мешали пройти войскам.
За три года США сбросили 635 000 тонн бомб, в том числе 32 557 тонн напалма, что привело к гибели 282 000 человек. КНДР стала одной из самых пострадавших от американских бомбардировок стран.
© Фото : Общественное достояниеАтака бомбардировщиков B-26 в Вонсане, Северная Корея, 1951 год
© Фото : Общественное достояние
Атака бомбардировщиков B-26 в Вонсане, Северная Корея, 1951 год
По одной из оценок, в ходе войны в КНДР и Южной Корее погибло по миллиону человек с каждой стороны. США убитыми потеряли около 140 тысяч, остальные союзники (Великобритания, Турция и другие) — 15 тысяч, китайские народные добровольцы — 390 тысяч, Советский Союз — 315 бойцов.
Эхо войны
Установить перемирие получилось не сразу. Переговоры длились почти два года, пока 27 июля 1953-го орудия не замолчали. Советский Союз понимал, что война стала слишком тяжелой для всех. Не было желания воевать и у американцев.
"Стремление к миру живет в сердцах всех народов — в сердцах народов России и Китая не меньше, чем в сердцах жителей нашей страны", — говорил сменивший Трумэна Дуайт Эйзенхауэр.
© AP Photo / Max DesforКорейская война. Американские военные в Сукчене, Северная Корея, 20 октября 1950 года
© AP Photo / Max Desfor
Корейская война. Американские военные в Сукчене, Северная Корея, 20 октября 1950 года
Заключить полноценный мирный договор не получилось до сих пор. В 2018-м впервые в истории встретились лидеры США и КНДР. Дональд Трамп после беседы с Ким Чен Ыном заявил, что готов это обсуждать. Однако переговоры делегаций в Ханое не привели к результату.
От Пхеньяна требовали отказаться от ядерного оружия, КНДР, в свою очередь, отмечала, что США ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Позиция американцев завела переговоры в тупик — в первую очередь из-за отказа предоставить корейцам гарантии безопасности в обмен на сворачивание программ военного атома.
Обострял ситуацию и Сеул. В 2020-м с южной стороны на территорию КНДР с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом сбрасывали агитационные листовки, что противоречило заявлению лидеров Юга и Севера 2018-го об отказе от враждебности.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Новая надежда
Сейчас потепление снова стало возможным. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал наладить диалог с северным соседом. Одним из его первых решений стало прекращение агитационных трансляций через громкоговорители на границе с КНДР, представленное как шаг к снижению напряженности. Вскоре то же самое сделал и Пхеньян.
"Вероятна определенная перенастройка отношений. Особенно в вопросах политики относительно Китая и Северной Кореи — возможен более гибкий подход", — указывает в беседе с РИА Новости южнокорейский политический комментатор, заместитель директора Института будущих финансов и политики Ким Сан Иль.
В свою очередь, заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун объясняет, что Ли Чжэ Мён — выдвиженец Демократической партии, которая традиционно ценит союз с США, но их интересы не всегда совпадают.
© AP Photo / Kim Hong-JiЛи Чжэ Мён
© AP Photo / Kim Hong-Ji
Ли Чжэ Мён
"Поэтому Демократическая партия обычно проводила более независимую и сбалансированную политику в отношении КНДР", — отмечает эксперт.
По словам профессора Университета по изучению КНДР Ян Му Чжина, стать посредником в налаживании связей двух Корей может Россия.
Политолог обращает внимание, что в новостях северокорейских СМИ о расширенном заседании XII пленума ЦК ТПК не упоминаются ни ядерное оружие, ни антиимпериализм, то есть ведется "контроль уровня риторики".
© AP Photo / Ahn Young-joonСолдаты США и КНДР во время церемонии, посвященной годовщине окончания Корейской войны
© AP Photo / Ahn Young-joon
Солдаты США и КНДР во время церемонии, посвященной годовщине окончания Корейской войны
"Акцент, судя по всему, смещен с национальной обороны на экономическое строительство, возможен переход к "экономическому курсу" на IX партийном съезде, а это открывает потенциальную возможность диалога с США, Японией и Южной Кореей", — считает Ян Му Чжин.
Ли Чжэ Мён тем временем отказался ехать на саммит НАТО, а на встрече G7 не стал беседовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским, ограничившись рукопожатием. Внешнеполитический курс нового южнокорейского лидера уже подвергается резкой критике правоконсервативной оппозиции, но отказываться от него Сеул сейчас, судя по всему, не собирается.