В Совфеде оценили итоги саммита НАТО в Гааге
Косачев: саммит НАТО в Гааге демонстрирует внутренний раскол альянса
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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"Изначальная программа саммита была значительно сокращена до двух дней. Из нее было вычеркнуто проведение Совета НАТО по Украине", - написал Косачев.
Кроме того, президент США Дональд Трамп не смог ответить на вопрос, остается ли он привержен принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Вашингтонского договора о НАТО, добавил сенатор.
Также западные издания со ссылкой на утечки американских разведданных пишут, что удары США по Ирану не были эффективными. "На этом фоне о военном триумфе США на саммите НАТО говорить не приходится", - полагает Косачев.
По словам законодателя, Испания не желает тратить 5% своего ВВП на оборону от выдуманной российской угрозы.
Вице-спикер СФ также обратил внимание на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский не был приглашен на ключевые совещания блока.
"Самое важное во всём этом для России – то, что в проекте итогового заявления саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс, которая была в прошлогоднем заявлении саммита в Вашингтоне. Генсек НАТО (Марк) Рютте с раздражением и невнятностью объяснил это тем, (что) "прошлые обязательства перед Украиной и Грузией считаются выполненными и не нуждаются в повторении", - подчеркнул законодатель.
По словам Косачева, "Украина и Грузия, как и многие другие страны в мире, в очередной раз были преданы коллективным Западом". Решения Бухарестского саммита 2008 года были лишь геополитической ширмой. Украину и Грузию использовали. На кон были поставлены человеческие жизни, территориальная целостность этих стран, дестабилизация и экономическая разруха с одной лишь целью – нанести России стратегическое поражение. Цель, которую Запад вынашивает, как минимум, с 2008 года, как максимум – столетиями, - написал сенатор.
"Конечно, отсутствие в итоговом документе саммита в Гааге формулировки о "необратимости членства Украины в НАТО" принципиально пока ничего не меняет. Россия требует отменить решение Бухареста 2008 года, предоставив нам юридически обязывающие гарантии невступления Украины в блок. Но совершенно точно это является важным индикатором планомерного достижения Россией целей СВО", - уверен он. -0-