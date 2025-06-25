Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили итоги саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sovfed-2025370514.html
В Совфеде оценили итоги саммита НАТО в Гааге
В Совфеде оценили итоги саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 25.06.2025
В Совфеде оценили итоги саммита НАТО в Гааге
Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:42:00+03:00
2025-06-25T16:42:00+03:00
в мире
россия
гаага
константин косачев
нато
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:167:3064:1891_1920x0_80_0_0_99742a26a18567a8486a8a16dd5443e3.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Проходящий в эти дни саммит НАТО в Гааге демонстрирует слабость блока и его внутренний раскол", - отметил политик. По его словам, для подобного вывода есть сразу несколько оснований. "Изначальная программа саммита была значительно сокращена до двух дней. Из нее было вычеркнуто проведение Совета НАТО по Украине", - написал Косачев. Кроме того, президент США Дональд Трамп не смог ответить на вопрос, остается ли он привержен принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Вашингтонского договора о НАТО, добавил сенатор. Также западные издания со ссылкой на утечки американских разведданных пишут, что удары США по Ирану не были эффективными. "На этом фоне о военном триумфе США на саммите НАТО говорить не приходится", - полагает Косачев. По словам законодателя, Испания не желает тратить 5% своего ВВП на оборону от выдуманной российской угрозы. Вице-спикер СФ также обратил внимание на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский не был приглашен на ключевые совещания блока. "Самое важное во всём этом для России – то, что в проекте итогового заявления саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс, которая была в прошлогоднем заявлении саммита в Вашингтоне. Генсек НАТО (Марк) Рютте с раздражением и невнятностью объяснил это тем, (что) "прошлые обязательства перед Украиной и Грузией считаются выполненными и не нуждаются в повторении", - подчеркнул законодатель. По словам Косачева, "Украина и Грузия, как и многие другие страны в мире, в очередной раз были преданы коллективным Западом". Решения Бухарестского саммита 2008 года были лишь геополитической ширмой. Украину и Грузию использовали. На кон были поставлены человеческие жизни, территориальная целостность этих стран, дестабилизация и экономическая разруха с одной лишь целью – нанести России стратегическое поражение. Цель, которую Запад вынашивает, как минимум, с 2008 года, как максимум – столетиями, - написал сенатор. "Конечно, отсутствие в итоговом документе саммита в Гааге формулировки о "необратимости членства Украины в НАТО" принципиально пока ничего не меняет. Россия требует отменить решение Бухареста 2008 года, предоставив нам юридически обязывающие гарантии невступления Украины в блок. Но совершенно точно это является важным индикатором планомерного достижения Россией целей СВО", - уверен он. -0-
https://ria.ru/20250625/tramp-2025365425.html
https://ria.ru/20250625/kallas-2025367740.html
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гаага, константин косачев, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, Гаага, Константин Косачев, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили итоги саммита НАТО в Гааге

Косачев: саммит НАТО в Гааге демонстрирует внутренний раскол альянса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Проходящий в эти дни саммит НАТО в Гааге демонстрирует слабость блока и его внутренний раскол", - отметил политик. По его словам, для подобного вывода есть сразу несколько оснований.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп назвал саммит НАТО в Гааге большим успехом
Вчера, 16:16
"Изначальная программа саммита была значительно сокращена до двух дней. Из нее было вычеркнуто проведение Совета НАТО по Украине", - написал Косачев.
Кроме того, президент США Дональд Трамп не смог ответить на вопрос, остается ли он привержен принципу коллективной обороны, закрепленному в статье 5 Вашингтонского договора о НАТО, добавил сенатор.
Также западные издания со ссылкой на утечки американских разведданных пишут, что удары США по Ирану не были эффективными. "На этом фоне о военном триумфе США на саммите НАТО говорить не приходится", - полагает Косачев.
По словам законодателя, Испания не желает тратить 5% своего ВВП на оборону от выдуманной российской угрозы.
Вице-спикер СФ также обратил внимание на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский не был приглашен на ключевые совещания блока.
"Самое важное во всём этом для России – то, что в проекте итогового заявления саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс, которая была в прошлогоднем заявлении саммита в Вашингтоне. Генсек НАТО (Марк) Рютте с раздражением и невнятностью объяснил это тем, (что) "прошлые обязательства перед Украиной и Грузией считаются выполненными и не нуждаются в повторении", - подчеркнул законодатель.
По словам Косачева, "Украина и Грузия, как и многие другие страны в мире, в очередной раз были преданы коллективным Западом". Решения Бухарестского саммита 2008 года были лишь геополитической ширмой. Украину и Грузию использовали. На кон были поставлены человеческие жизни, территориальная целостность этих стран, дестабилизация и экономическая разруха с одной лишь целью – нанести России стратегическое поражение. Цель, которую Запад вынашивает, как минимум, с 2008 года, как максимум – столетиями, - написал сенатор.
"Конечно, отсутствие в итоговом документе саммита в Гааге формулировки о "необратимости членства Украины в НАТО" принципиально пока ничего не меняет. Россия требует отменить решение Бухареста 2008 года, предоставив нам юридически обязывающие гарантии невступления Украины в блок. Но совершенно точно это является важным индикатором планомерного достижения Россией целей СВО", - уверен он. -0-
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Каллас сделала странное заявление на саммите НАТО в Гааге
Вчера, 16:26
 
В миреРоссияГаагаКонстантин КосачевНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала