https://ria.ru/20250625/sotrudnichestvo-2025248049.html

Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол

Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол - РИА Новости, 25.06.2025

Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол

Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в изучении проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:54:00+03:00

2025-06-25T07:54:00+03:00

2025-06-25T07:54:00+03:00

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в изучении проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований, заявил РИА Новости посол в РФ Александр Рогожник. Дипломат рассказал, что в марте белорусская делегация под руководством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергея Масляка приняла участие во встречах с руководством министерства природных ресурсов и экологии России, министерства промышленности и торговли РФ, федерального агентства по недропользованию и других российских организаций геологического профиля. "По результатам встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве при изучении перспективных проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований", - сказал Рогожник в преддверии Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета. Он добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние изученности редких металлов и редкоземельных элементов Белоруссии и России, минерально-сырьевой потенциал имеющих месторождений и проявлений, а также возможные направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редких металлов и редкоземельных элементов. "В свою очередь, российские коллеги поделились ценным опытом в области экологически безопасной добычи, переработки и обогащения руд, содержащих редкие металлы и редкоземельные элементы, а также извлечению эти элементов из отходов промышленности", - заключил посол. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Белоруссии потребуются консультации российских специалистов по вопросу о возможности добычи редкоземельных элементов в республике, сообщал позже заместитель генерального директора белорусского научно-производственного центра по геологии Василий Колб. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html

https://ria.ru/20250617/gazprom-2023230506.html

белоруссия

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз