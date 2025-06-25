https://ria.ru/20250625/sotrudnichestvo-2025248049.html
Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол
Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол - РИА Новости, 25.06.2025
Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол
Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в изучении проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:54:00+03:00
2025-06-25T07:54:00+03:00
2025-06-25T07:54:00+03:00
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в изучении проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований, заявил РИА Новости посол в РФ Александр Рогожник. Дипломат рассказал, что в марте белорусская делегация под руководством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергея Масляка приняла участие во встречах с руководством министерства природных ресурсов и экологии России, министерства промышленности и торговли РФ, федерального агентства по недропользованию и других российских организаций геологического профиля. "По результатам встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве при изучении перспективных проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований", - сказал Рогожник в преддверии Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета. Он добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние изученности редких металлов и редкоземельных элементов Белоруссии и России, минерально-сырьевой потенциал имеющих месторождений и проявлений, а также возможные направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редких металлов и редкоземельных элементов. "В свою очередь, российские коллеги поделились ценным опытом в области экологически безопасной добычи, переработки и обогащения руд, содержащих редкие металлы и редкоземельные элементы, а также извлечению эти элементов из отходов промышленности", - заключил посол. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Белоруссии потребуются консультации российских специалистов по вопросу о возможности добычи редкоземельных элементов в республике, сообщал позже заместитель генерального директора белорусского научно-производственного центра по геологии Василий Колб. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html
https://ria.ru/20250617/gazprom-2023230506.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ, заявил посол
Посол Рогожник: Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в области РЗМ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились сотрудничать в изучении проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований, заявил РИА Новости посол в РФ Александр Рогожник.
Дипломат рассказал, что в марте белорусская делегация под руководством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии
Сергея Масляка приняла участие во встречах с руководством министерства природных ресурсов и экологии России
, министерства промышленности и торговли РФ, федерального агентства по недропользованию и других российских организаций геологического профиля.
"По результатам встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве при изучении перспективных проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований", - сказал Рогожник в преддверии Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета.
Он добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние изученности редких металлов и редкоземельных элементов Белоруссии и России, минерально-сырьевой потенциал имеющих месторождений и проявлений, а также возможные направления сотрудничества в области разведки, добычи и переработки редких металлов и редкоземельных элементов.
"В свою очередь, российские коллеги поделились ценным опытом в области экологически безопасной добычи, переработки и обогащения руд, содержащих редкие металлы и редкоземельные элементы, а также извлечению эти элементов из отходов промышленности", - заключил посол.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 марта поставил перед белорусскими специалистами вопрос о поиске в стране редкоземельных металлов. Президент обратил внимание на то, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне, а тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. Белоруссии потребуются консультации российских специалистов по вопросу о возможности добычи редкоземельных элементов в республике, сообщал позже заместитель генерального директора белорусского научно-производственного центра по геологии Василий Колб.
Минск
в 2025 году председательствует в ЕАЭС
(входят Россия, Белоруссия, Казахстан
, Армения
и Киргизия
). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.