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Володин призвал граждан СНГ избегать западных культурных центров

Володин призвал граждан СНГ избегать западных культурных центров - РИА Новости, 25.06.2025

Володин призвал граждан СНГ избегать западных культурных центров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан стран СНГ "подальше держаться" от западных культурных и образовательных центров, так как это может... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал граждан стран СНГ "подальше держаться" от западных культурных и образовательных центров, так как это может привести к свержению местной власти. В Госдуме в среду проходит правительственный час на тему "О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей", в котором принимают участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. "Мы, конечно, с вами здесь должны проводить политику, в основе которой, как уже говорил, лежат принципы, с одной стороны, невмешательства во внутренние дела, а с другой стороны, взаимовыгодного сотрудничества. Взаимовыгодного. Вот там этими печеньками поманят, приедут туда, вы правильно говорите, там открывают они свои институты, центры, курсы. Надо нашим коллегам говорить, чтобы они подальше держались от этих центров, курсов, потому что это все затем в рамках гуманитарных образовательных программ приведет к свержению местной власти, продвижению своих лояльных политиков, то, чем наша страна не занимается. Но этим на системной основе занимается Евросоюз, Соединенные Штаты Америки всегда занимались", - сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме. Он отметил, что посольство США в Армении составляет более двух тысяч человек, а российское - меньше 60. По его мнению, американское посольство в таком количестве может проводить работы для того, "чтобы пришли лояльные, пришла та власть, которая будет реализовывать политику западных стран, США". Володин в данном контексте напомнил о печальном примере Украины, которая "польстилась на печеньки (бывшего заместителя госсекретаря США Виктории - ред.) Нуланд".

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россия, сша, армения, вячеслав володин, алексей оверчук, ольга любимова, госдума рф, снг, общество