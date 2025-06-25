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Песков назвал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ следствием ударов
Песков назвал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ следствием ударов - РИА Новости, 25.06.2025
Песков назвал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ следствием ударов
Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированной агрессии и ударов по ядерным объектам республики, заявил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:22:00+03:00
2025-06-25T12:22:00+03:00
2025-06-25T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ является следствием неспровоцированной агрессии и ударов по ядерным объектам республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным", - сказал Песков журналистам, комментируя решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.
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в мире, иран, россия, дмитрий песков, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков назвал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ следствием ударов
Песков назвал приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ следствием агрессии