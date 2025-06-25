https://ria.ru/20250625/siyyarto-2025234026.html

Страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы, заявил Сийярто

Страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы, заявил Сийярто - РИА Новости, 25.06.2025

Страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы, заявил Сийярто

Страны НАТО еще до саммита в Гааге достигли консенсуса по увеличению оборонных расходов до 3,5% ВВП и 1,5% ВВП на разработки до 2035 года, при этом точная цифра РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:39:00+03:00

2025-06-25T02:39:00+03:00

2025-06-25T02:39:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. Страны НАТО еще до саммита в Гааге достигли консенсуса по увеличению оборонных расходов до 3,5% ВВП и 1,5% ВВП на разработки до 2035 года, при этом точная цифра увеличения расходов не будет прописана в итоговом документе встречи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Еще в ходе подготовки саммита был достигнут консенсус о том, что до 2035 года, то есть в течение 10 лет надо достичь 3,5% (ВВП расходов на оборону - ред.) плюс 1,5% (расходов на военные разработки и инвестиции - ред.) с проверкой в 2029 году и с ежегодными отчетами о продвижении", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Трансляцию вел телеканал М1. Министр подчеркнул, что "в итоговом документе саммита не указано, на сколько должно ежегодно увеличиваться это соотношение расходов на оборонно-промышленный сектор". Сийярто также назвал важным то, что "итоговый документ саммита не обостряет еще больше напряженность между трансатлантическим альянсом и Россией". Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20250625/nato-2025232415.html

https://ria.ru/20250624/orban-2025220700.html

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в мире, гаага, сша, петер сийярто, марк рютте, дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте