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Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24% - РИА Новости, 25.06.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
22:57 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sitnikov-2025464768.html
Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24%
Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24% - РИА Новости, 25.06.2025
Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24%
Рост областного бюджета Костромской области в 2024 году составил 24%, сообщил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:57:00+03:00
2025-06-25T22:57:00+03:00
костромская область
экономика
костромская область
сергей ситников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Рост областного бюджета Костромской области в 2024 году составил 24%, сообщил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы оказались первыми в Центральном федеральном округе по динамике роста доходов, и девятнадцатыми в России", – констатировал Ситников. За истекший год доходы бюджета составили 64 миллиарда рублей, на 11 миллиардов больше, чем планировалось. Из них 45 миллиардов – собственные средства. "Рост произошел несмотря на то, что, вроде бы, область не густонаселенная, не ресурсная, по большому счету. Но все те решения, которые мы принимали раньше, в том числе по формированию инвестиционного климата, дают результат, и результат этот оцифрованный. Его сегодня можно, как говорится, потрогать руками", – сказал Ситников. Губернатор констатировал, что область сделала очень серьезный рывок, но это достижение не только 2024 года, а нескольких предыдущих лет. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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экономика, костромская область, сергей ситников
Костромская область, Экономика, Костромская область, Сергей Ситников
Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24%

Ситников: бюджет Костромской области вырос в 2024 году на 24%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Рост областного бюджета Костромской области в 2024 году составил 24%, сообщил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
«
"Мы оказались первыми в Центральном федеральном округе по динамике роста доходов, и девятнадцатыми в России", – констатировал Ситников.
За истекший год доходы бюджета составили 64 миллиарда рублей, на 11 миллиардов больше, чем планировалось. Из них 45 миллиардов – собственные средства.
"Рост произошел несмотря на то, что, вроде бы, область не густонаселенная, не ресурсная, по большому счету. Но все те решения, которые мы принимали раньше, в том числе по формированию инвестиционного климата, дают результат, и результат этот оцифрованный. Его сегодня можно, как говорится, потрогать руками", – сказал Ситников.
Губернатор констатировал, что область сделала очень серьезный рывок, но это достижение не только 2024 года, а нескольких предыдущих лет.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
 
Костромская областьЭкономикаКостромская областьСергей Ситников
 
 
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