https://ria.ru/20250625/sitnikov-2025464768.html

Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24%

Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24% - РИА Новости, 25.06.2025

Ситников: рост областного бюджета в 2024 году составил 24%

Рост областного бюджета Костромской области в 2024 году составил 24%, сообщил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:57:00+03:00

2025-06-25T22:57:00+03:00

2025-06-25T22:57:00+03:00

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Рост областного бюджета Костромской области в 2024 году составил 24%, сообщил РИА Новости губернатор Костромской области Сергей Ситников. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы оказались первыми в Центральном федеральном округе по динамике роста доходов, и девятнадцатыми в России", – констатировал Ситников. За истекший год доходы бюджета составили 64 миллиарда рублей, на 11 миллиардов больше, чем планировалось. Из них 45 миллиардов – собственные средства. "Рост произошел несмотря на то, что, вроде бы, область не густонаселенная, не ресурсная, по большому счету. Но все те решения, которые мы принимали раньше, в том числе по формированию инвестиционного климата, дают результат, и результат этот оцифрованный. Его сегодня можно, как говорится, потрогать руками", – сказал Ситников. Губернатор констатировал, что область сделала очень серьезный рывок, но это достижение не только 2024 года, а нескольких предыдущих лет. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

костромская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, костромская область, сергей ситников