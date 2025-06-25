https://ria.ru/20250625/simonyan-2025342613.html

Симоньян объявила о предзаказе своего нового романа

Симоньян объявила о предзаказе своего нового романа - РИА Новости, 25.06.2025

Симоньян объявила о предзаказе своего нового романа

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что открыт предварительный заказ её нового романа "В... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:48:00+03:00

2025-06-25T14:48:00+03:00

2025-06-25T14:54:00+03:00

маргарита симоньян

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что открыт предварительный заказ её нового романа "В начале было Слово - в конце будет Цифра", отметив, что все выплаты от продаж книг будут отправлены на благотворительность. "Открылся предзаказ моего романа "В начале было Слово - в конце будет Цифра". Я искренне считаю, что это главное из всего, что я сделала и когда-либо сделаю в жизни. Роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет. Каким на самом деле будет конец света - в полном соответствии с Библейскими пророчествами", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Симоньян отметила, что жанр ей определить сложно, подчеркнув, что это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы. "Напоминаю, что все гонорары и другие выплаты от продаж моих книг я до копейки отдаю на помощь людям. Если предзаказ будет хороший, то и тираж будет большой, а значит, больше денег на мавики для наших бойцов и лечение больных деток", - добавила Симоньян. Оформить предзаказ можно на официальном сайте магазина "Читай город".

https://ria.ru/20250619/simonyan-2023943598.html

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маргарита симоньян