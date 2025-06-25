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Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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11:07 25.06.2025 (обновлено: 11:13 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО
НАТО резко увеличит траты на свою оборону из-за России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО в Гааге. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:07:00+03:00
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в мире
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москва
радослав сикорский
марк рютте
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. НАТО резко увеличит траты на свою оборону из-за России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО в Гааге."Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги", — заявил польский министр.Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в понедельник сообщил, что саммит организации 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне пяти процентов ВВП стран-членов.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что функционерам НАТО надо было сделать из России монстра, чтобы протащить подобное решение.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250625/nato-2025264679.html
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в мире, россия, гаага, москва, радослав сикорский, марк рютте, дмитрий песков, мид польши, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Гаага, Москва, Радослав Сикорский, Марк Рютте, Дмитрий Песков, МИД Польши, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО

Сикорский: Путин разбудил гиганта, и теперь Европа потратится на оборону

© Getty Images / NurPhoto/Klaudia RadeckaМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Klaudia Radecka
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите НАТО
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. НАТО резко увеличит траты на свою оборону из-за России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО в Гааге.
«
"Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги", — заявил польский министр.
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Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в понедельник сообщил, что саммит организации 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне пяти процентов ВВП стран-членов.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что функционерам НАТО надо было сделать из России монстра, чтобы протащить подобное решение.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Вчера, 17:28
 
В миреРоссияГаагаМоскваРадослав СикорскийМарк РюттеДмитрий ПесковМИД ПольшиНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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