https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html

Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО

Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО

НАТО резко увеличит траты на свою оборону из-за России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО в Гааге. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:07:00+03:00

2025-06-25T11:07:00+03:00

2025-06-25T11:13:00+03:00

в мире

россия

гаага

москва

радослав сикорский

марк рютте

дмитрий песков

мид польши

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025280850_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_93dffe10cbbb38ad43f3b8c56120ad86.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. НАТО резко увеличит траты на свою оборону из-за России, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО в Гааге."Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги", — заявил польский министр.Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в понедельник сообщил, что саммит организации 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне пяти процентов ВВП стран-членов.Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что функционерам НАТО надо было сделать из России монстра, чтобы протащить подобное решение.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250625/nato-2025264679.html

https://ria.ru/20250624/stolknovenie-2025148410.html

россия

гаага

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, гаага, москва, радослав сикорский, марк рютте, дмитрий песков, мид польши, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте