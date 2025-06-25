В НАТО есть сторонники членства Украины в альянсе, заявил Сийярто
Сийярто призвал готовиться к давлению от сторонников членства Украины в НАТО
© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 июн - РИА Новости. В НАТО есть сторонники членства Украины в альянсе, поэтому надо готовиться сопротивляться их давлению в ближайшие годы, как это получилось в Гааге, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Другими словами, что касается членства Украины в НАТО, то, конечно, там по-прежнему есть те, кто бы этого хотел. Разумеется, мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие месяцы, а то и годы будет большое давление с целью, чтобы Украина стала членом НАТО. Мы должны противостоять этому давлению. Сейчас, судя по всему, на этом саммите НАТО удалось отразить подобные инициативы", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, до стран-членов альянса необходимо донести, что "членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне, а начало Третьей мировой войны в любом случае необходимо предотвратить".
Сийярто после первого дня заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передавало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.