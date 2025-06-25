Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/shveytsariya-2025324502.html
В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам
В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам - РИА Новости, 25.06.2025
В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам
Правительство Швейцарии намерено ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:45:00+03:00
2025-06-25T13:45:00+03:00
в мире
украина
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Швейцарии намерено ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых действий, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В декабре 2024 года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии проголосовал за ужесточение условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам. По мнению депутатов, правом на получение такого статуса могут обладать лишь лица, прибывающие из охваченных боевыми действиями или неподконтрольных Киеву территорий. "В будущем только лица, прибывающие из регионов Украины, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, смогут получить статус защиты S, а получателям этого статуса будет разрешено находиться в своей стране только 15 дней в семестр", - сказано в документе. Правительство добавляет, что жителям западных регионов страны статус S будет предоставлен только в исключительных случаях. Окончательное решение по этому вопросу будет принято осенью 2025 года после консультаций с кантонами, организациями взаимопомощи и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 23 июня 2025 года 68980 украинцев имели статус S в Швейцарии.
https://ria.ru/20250604/evrokomissiya-2020892437.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария
В мире, Украина, Швейцария
В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам

Правительство Швейцарии ограничит предоставление статуса беженца украинцам

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Швейцарии намерено ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых действий, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
В декабре 2024 года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии проголосовал за ужесточение условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам. По мнению депутатов, правом на получение такого статуса могут обладать лишь лица, прибывающие из охваченных боевыми действиями или неподконтрольных Киеву территорий.
"В будущем только лица, прибывающие из регионов Украины, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, смогут получить статус защиты S, а получателям этого статуса будет разрешено находиться в своей стране только 15 дней в семестр", - сказано в документе.
Правительство добавляет, что жителям западных регионов страны статус S будет предоставлен только в исключительных случаях.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято осенью 2025 года после консультаций с кантонами, организациями взаимопомощи и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 23 июня 2025 года 68980 украинцев имели статус S в Швейцарии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Еврокомиссия предложила продлить статус временной защиты для украинцев
4 июня, 16:36
 
В миреУкраинаШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала