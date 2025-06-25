https://ria.ru/20250625/shveytsariya-2025324502.html

В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам

В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам - РИА Новости, 25.06.2025

В Швейцарии намерены ограничить предоставление статуса беженца украинцам

Правительство Швейцарии намерено ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:45:00+03:00

2025-06-25T13:45:00+03:00

2025-06-25T13:45:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Швейцарии намерено ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых действий, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В декабре 2024 года Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии проголосовал за ужесточение условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам. По мнению депутатов, правом на получение такого статуса могут обладать лишь лица, прибывающие из охваченных боевыми действиями или неподконтрольных Киеву территорий. "В будущем только лица, прибывающие из регионов Украины, где их жизнь или физическая неприкосновенность находятся под реальной угрозой, смогут получить статус защиты S, а получателям этого статуса будет разрешено находиться в своей стране только 15 дней в семестр", - сказано в документе. Правительство добавляет, что жителям западных регионов страны статус S будет предоставлен только в исключительных случаях. Окончательное решение по этому вопросу будет принято осенью 2025 года после консультаций с кантонами, организациями взаимопомощи и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 23 июня 2025 года 68980 украинцев имели статус S в Швейцарии.

https://ria.ru/20250604/evrokomissiya-2020892437.html

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