https://ria.ru/20250625/shvejtsarija-2025339096.html

Швейцария не будет оспаривать статус украинцев, уже находящихся в стране

Швейцария не будет оспаривать статус украинцев, уже находящихся в стране - РИА Новости, 25.06.2025

Швейцария не будет оспаривать статус украинцев, уже находящихся в стране

Швейцария не будет оспаривать статус беженцев граждан Украины, уже находящихся в стране, после изменения правил осенью 2025 года, заявил РИА Новости официальный РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:41:00+03:00

2025-06-25T14:41:00+03:00

2025-06-25T14:50:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Швейцария не будет оспаривать статус беженцев граждан Украины, уже находящихся в стране, после изменения правил осенью 2025 года, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по миграции (SEM) Швейцарии Сэмюэл Висс. Ранее в среду правительство Швейцарии сообщило, что намерено к осенью 2025 года ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых действий. "Предложение (поддержанное правительством - ред.), принятое парламентом, касается только новых заявлений о защите, а не уже предоставленных статутов защиты", - сказал он. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 23 июня 2025 года 68 980 украинцев имели статус S в Швейцарии.

https://ria.ru/20250317/shvejtsarija-2005541047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, украина