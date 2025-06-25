https://ria.ru/20250625/shvejtsarija-2025339096.html
Швейцария не будет оспаривать статус украинцев, уже находящихся в стране
Швейцария не будет оспаривать статус украинцев, уже находящихся в стране - РИА Новости, 25.06.2025
Швейцария не будет оспаривать статус украинцев, уже находящихся в стране
Швейцария не будет оспаривать статус беженцев граждан Украины, уже находящихся в стране, после изменения правил осенью 2025 года, заявил РИА Новости официальный РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:41:00+03:00
2025-06-25T14:41:00+03:00
2025-06-25T14:50:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 25 июн - РИА Новости. Швейцария не будет оспаривать статус беженцев граждан Украины, уже находящихся в стране, после изменения правил осенью 2025 года, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по миграции (SEM) Швейцарии Сэмюэл Висс. Ранее в среду правительство Швейцарии сообщило, что намерено к осенью 2025 года ограничить предоставление статуса беженца жителям только тех регионов Украины, которые непосредственно страдают от боевых действий. "Предложение (поддержанное правительством - ред.), принятое парламентом, касается только новых заявлений о защите, а не уже предоставленных статутов защиты", - сказал он. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 23 июня 2025 года 68 980 украинцев имели статус S в Швейцарии.
https://ria.ru/20250317/shvejtsarija-2005541047.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина
В мире, Швейцария, Украина
Швейцария не будет оспаривать статус украинцев, уже находящихся в стране
Швейцария сохранит статус находящихся в стране украинцев после изменения правил