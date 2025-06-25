https://ria.ru/20250625/saratov-2025441437.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения для воздушных судов

В аэропорту Саратова сняли ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.06.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения для воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:26:00+03:00

2025-06-25T19:26:00+03:00

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саратов

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общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. Росавиация в среду известила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова. "В аэропорту Саратова ("Гагарин") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении Росавиации. Росавиация уточнила, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Там же отметили, что за время действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Саратов.

https://ria.ru/20250625/pvo-2025393509.html

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество