https://ria.ru/20250625/sanktsii-2025460416.html

США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков

США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков - РИА Новости, 25.06.2025

США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков

Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям в РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:05:00+03:00

2025-06-25T22:05:00+03:00

2025-06-25T22:20:00+03:00

экономика

мексика

сша

скотт бессент

китай

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила, говорится в обнародованном в среду заявлении министерства.В минфине США уточнили, что эти банки обслуживали картели, такие как "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и "Гольфо", а также переводили средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. Среди выявленных эпизодов - содействие открытию счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных переводов в интересах преступных группировок."Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, являются ключевыми звеньями в цепочке поставок фентанила, помогая картелям перенаправлять деньги", - заявил глава минфина США Скотт Бессент.По данным министерства, только через CIBanco в 2021-2024 годах прошло более 2,1 миллиона долларов в пользу компаний из Китая для незаконных целей. Власти США подчеркнули, что такие меры принимаются в рамках усиления борьбы с международным наркотрафиком и совместно с мексиканскими властями.

https://ria.ru/20250617/meksika-2023235268.html

мексика

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мексика, сша, скотт бессент, китай