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США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков - РИА Новости, 25.06.2025
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22:05 25.06.2025 (обновлено: 22:20 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/sanktsii-2025460416.html
США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков
США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков - РИА Новости, 25.06.2025
США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков
Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям в РИА Новости, 25.06.2025
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила, говорится в обнародованном в среду заявлении министерства.В минфине США уточнили, что эти банки обслуживали картели, такие как "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и "Гольфо", а также переводили средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. Среди выявленных эпизодов - содействие открытию счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных переводов в интересах преступных группировок."Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, являются ключевыми звеньями в цепочке поставок фентанила, помогая картелям перенаправлять деньги", - заявил глава минфина США Скотт Бессент.По данным министерства, только через CIBanco в 2021-2024 годах прошло более 2,1 миллиона долларов в пользу компаний из Китая для незаконных целей. Власти США подчеркнули, что такие меры принимаются в рамках усиления борьбы с международным наркотрафиком и совместно с мексиканскими властями.
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экономика, мексика, сша, скотт бессент, китай
Экономика, Мексика, США, Скотт Бессент, Китай
США впервые ввели санкции против трех мексиканских банков

Минфин США впервые ввел санкции против 3 мексиканских банков за помощь картелям

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила, говорится в обнародованном в среду заявлении министерства.
В минфине США уточнили, что эти банки обслуживали картели, такие как "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и "Гольфо", а также переводили средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. Среди выявленных эпизодов - содействие открытию счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных переводов в интересах преступных группировок.
«
"Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, являются ключевыми звеньями в цепочке поставок фентанила, помогая картелям перенаправлять деньги", - заявил глава минфина США Скотт Бессент.
По данным министерства, только через CIBanco в 2021-2024 годах прошло более 2,1 миллиона долларов в пользу компаний из Китая для незаконных целей. Власти США подчеркнули, что такие меры принимаются в рамках усиления борьбы с международным наркотрафиком и совместно с мексиканскими властями.
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ЭкономикаМексикаСШАСкотт БессентКитай
 
 
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