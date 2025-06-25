https://ria.ru/20250625/samolet-2025462418.html

Авиакомпании в России корректируют расписание полетов

Авиакомпании в России корректируют расписание полетов - РИА Новости, 25.06.2025

Авиакомпании в России корректируют расписание полетов

Авиакомпании корректируют расписания полетов в России, в среду вечером не принимают и не отправляют рейсы пять аэропортов Приволжья, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:32:00+03:00

2025-06-25T22:32:00+03:00

2025-06-25T22:41:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

россия

казань

нижнекамск

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Авиакомпании корректируют расписания полетов в России, в среду вечером не принимают и не отправляют рейсы пять аэропортов Приволжья, сообщили журналистам в Росавиации."В связи с приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) в среду, 25 июля, авиакомпании продолжают вынужденную корректировку расписания полетов", - следует из распространенного сообщения Росавиации.Сейчас не отправляют и не принимают рейсы пять в Приволжском федеральном округе: Казань, Нижнекамск ("Бегишево"), Пенза, Самара ("Курумоч") и Ульяновск ("Баратаевка").По информации от Приволжского МТУ Росавиации, обстановка в аэровокзалах региона в целом спокойная.Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов."Авиакомпаниям рекомендовано переработать алгоритмы размещения пассажиров в гостиницах. У перевозчиков должны быть прямые договоры с большим количеством гостиниц - случаи, когда гражданам отказывается в местах для размещения, недопустимы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250625/samolet-2025454076.html

россия

казань

нижнекамск

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), россия, казань, нижнекамск, происшествия