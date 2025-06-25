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Авиакомпании в России корректируют расписание полетов - РИА Новости, 25.06.2025
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22:32 25.06.2025 (обновлено: 22:41 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/samolet-2025462418.html
Авиакомпании в России корректируют расписание полетов
Авиакомпании в России корректируют расписание полетов - РИА Новости, 25.06.2025
Авиакомпании в России корректируют расписание полетов
Авиакомпании корректируют расписания полетов в России, в среду вечером не принимают и не отправляют рейсы пять аэропортов Приволжья, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:32:00+03:00
2025-06-25T22:41:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
россия
казань
нижнекамск
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Авиакомпании корректируют расписания полетов в России, в среду вечером не принимают и не отправляют рейсы пять аэропортов Приволжья, сообщили журналистам в Росавиации."В связи с приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) в среду, 25 июля, авиакомпании продолжают вынужденную корректировку расписания полетов", - следует из распространенного сообщения Росавиации.Сейчас не отправляют и не принимают рейсы пять в Приволжском федеральном округе: Казань, Нижнекамск ("Бегишево"), Пенза, Самара ("Курумоч") и Ульяновск ("Баратаевка").По информации от Приволжского МТУ Росавиации, обстановка в аэровокзалах региона в целом спокойная.Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов."Авиакомпаниям рекомендовано переработать алгоритмы размещения пассажиров в гостиницах. У перевозчиков должны быть прямые договоры с большим количеством гостиниц - случаи, когда гражданам отказывается в местах для размещения, недопустимы", - добавили в ведомстве.
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россия
казань
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), россия, казань, нижнекамск, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Россия, Казань, Нижнекамск, Происшествия
Авиакомпании в России корректируют расписание полетов

Пять аэропортов Приволжья не принимают и не отправляют рейсы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Авиакомпании корректируют расписания полетов в России, в среду вечером не принимают и не отправляют рейсы пять аэропортов Приволжья, сообщили журналистам в Росавиации.
"В связи с приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) в среду, 25 июля, авиакомпании продолжают вынужденную корректировку расписания полетов", - следует из распространенного сообщения Росавиации.
Сейчас не отправляют и не принимают рейсы пять в Приволжском федеральном округе: Казань, Нижнекамск ("Бегишево"), Пенза, Самара ("Курумоч") и Ульяновск ("Баратаевка").
По информации от Приволжского МТУ Росавиации, обстановка в аэровокзалах региона в целом спокойная.
Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов.
"Авиакомпаниям рекомендовано переработать алгоритмы размещения пассажиров в гостиницах. У перевозчиков должны быть прямые договоры с большим количеством гостиниц - случаи, когда гражданам отказывается в местах для размещения, недопустимы", - добавили в ведомстве.
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль
Вчера, 20:51
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)РоссияКазаньНижнекамскПроисшествия
 
 
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