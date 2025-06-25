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Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль

Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль - РИА Новости, 25.06.2025

Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль

Запрет на ночные полеты в Израиль авиакомпаниями РФ продлены до 12 июля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запрет на ночные полеты в Израиль авиакомпаниями РФ продлены до 12 июля, сообщила Росавиация."Полеты в аэропорты Израиля, использование его воздушного пространства российским эксплуатантам разрешено в соответствии с ранее выпущенными рекомендациями. А именно: рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 1.00 до 7.00 мск... NOTAM с этими рекомендациями действует до 2.59 мск 12 июля 2025 года", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.В Росавиации также уточнили, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 7.00 до 1.00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

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израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, в мире