Рейтинг@Mail.ru
Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 25.06.2025 (обновлено: 21:02 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/samolet-2025454076.html
Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль
Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль - РИА Новости, 25.06.2025
Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль
Запрет на ночные полеты в Израиль авиакомпаниями РФ продлены до 12 июля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T20:51:00+03:00
2025-06-25T21:02:00+03:00
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_870c294d32f1d8e0d1678f03c49e7fe8.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запрет на ночные полеты в Израиль авиакомпаниями РФ продлены до 12 июля, сообщила Росавиация."Полеты в аэропорты Израиля, использование его воздушного пространства российским эксплуатантам разрешено в соответствии с ранее выпущенными рекомендациями. А именно: рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 1.00 до 7.00 мск... NOTAM с этими рекомендациями действует до 2.59 мск 12 июля 2025 года", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.В Росавиации также уточнили, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 7.00 до 1.00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.
https://ria.ru/20250625/samolet-2025453899.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997916638_222:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ff4f5311ca7d79b9f321791818622055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, в мире
Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, В мире
Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль

Российским авиакомпаниям продлили запрет на полеты в Израиль до 12 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запрет на ночные полеты в Израиль авиакомпаниями РФ продлены до 12 июля, сообщила Росавиация.
"Полеты в аэропорты Израиля, использование его воздушного пространства российским эксплуатантам разрешено в соответствии с ранее выпущенными рекомендациями. А именно: рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 1.00 до 7.00 мск... NOTAM с этими рекомендациями действует до 2.59 мск 12 июля 2025 года", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
В Росавиации также уточнили, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 7.00 до 1.00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока
Вчера, 20:48
 
ИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМеждународная организация гражданской авиацииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала