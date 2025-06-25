https://ria.ru/20250625/samolet-2025453899.html

Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока

Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 26.06.2025

Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока

Российским авиакомпаниям сохранили ограничения на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака, Ирана до 4 июля, а также на ночные полеты в Израиль до 12... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-25T20:48:00+03:00

2025-06-25T20:48:00+03:00

2025-06-26T01:32:00+03:00

иран

ирак

ближний восток

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российским авиакомпаниям сохранили ограничения на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака, Ирана до 4 июля, а также на ночные полеты в Израиль до 12 июля из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация."После анализа обстановки с полетами гражданской авиации на Ближнем Востоке Росавиация обновила ранее выпущенные указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов", — говорится в заявлении.Основные положения:Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами на Ближнем Востоке. Если будут изменения, то авиакомпаниям сообщат о них оперативно.

https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html

иран

ирак

ближний восток

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иран, ирак, ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире