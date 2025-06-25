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Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 26.06.2025
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20:48 25.06.2025 (обновлено: 01:32 26.06.2025)
https://ria.ru/20250625/samolet-2025453899.html
Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока
Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока - РИА Новости, 26.06.2025
Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока
Российским авиакомпаниям сохранили ограничения на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака, Ирана до 4 июля, а также на ночные полеты в Израиль до 12... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-25T20:48:00+03:00
2025-06-26T01:32:00+03:00
иран
ирак
ближний восток
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российским авиакомпаниям сохранили ограничения на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака, Ирана до 4 июля, а также на ночные полеты в Израиль до 12 июля из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация.&quot;После анализа обстановки с полетами гражданской авиации на Ближнем Востоке Росавиация обновила ранее выпущенные указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов&quot;, — говорится в заявлении.Основные положения:Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами на Ближнем Востоке. Если будут изменения, то авиакомпаниям сообщат о них оперативно.
https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html
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иран, ирак, ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Иран, Ирак, Ближний Восток, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Росавиация скорректировала запреты на полеты в страны Ближнего Востока

Российским авиакомпаниям запретили ночные полеты в Израиль до 12 июля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российским авиакомпаниям сохранили ограничения на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака, Ирана до 4 июля, а также на ночные полеты в Израиль до 12 июля из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация.
«

"После анализа обстановки с полетами гражданской авиации на Ближнем Востоке Росавиация обновила ранее выпущенные указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов", — говорится в заявлении.

Основные положения:
  • запрет на рейсы в Иран и на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и ИРИ до 2:59 мск 4 июля;
  • продление ограничений на ночные полеты в Израиль до 12 июля;
  • снятие запрета на полеты в Катар.
Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами на Ближнем Востоке. Если будут изменения, то авиакомпаниям сообщат о них оперативно.
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