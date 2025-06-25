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В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов

В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.06.2025

В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025

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тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

донской

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - сообщила Росавиация.

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тамбов

донской

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тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, донской, происшествия