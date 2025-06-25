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В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.06.2025
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15:37 25.06.2025 (обновлено: 15:40 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/samolet-2025357738.html
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.06.2025
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
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тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
донской
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250625/pvo-2025323554.html
тамбов
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тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, донской, происшествия
Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Донской, Происшествия
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт в небе
Самолёт в небе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самолёт в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - сообщила Росавиация.
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ТамбовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииДонскойПроисшествия
 
 
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