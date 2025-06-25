https://ria.ru/20250625/samolet-2025357738.html
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 25.06.2025
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:37:00+03:00
2025-06-25T15:37:00+03:00
2025-06-25T15:40:00+03:00
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
донской
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:217:3067:1942_1920x0_80_0_0_86410a108507da940ca4438fefea84f1.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250625/pvo-2025323554.html
тамбов
донской
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dc9d72bf5b9579b0ae6b0840f595547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, донской, происшествия
Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Донской, Происшествия
В аэропорту Тамбова ввели ограничения для воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов