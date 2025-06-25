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Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
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21:20 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sammit-2025456439.html
Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме, сообщило белорусское госагентство Белта. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:20:00+03:00
2025-06-25T21:20:00+03:00
в мире
минск
мьянма
белоруссия
мин аун хлайн
евразийский экономический союз
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме, сообщило белорусское госагентство Белта. "Председатель государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту "Минск", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что вместе с ним в белорусскую столицу также прибыла внушительная делегация Мьянмы. Планируется, что помимо участия в Евразийском экономическом форуме Мин Аун Хлайн посетит ряд белорусских предприятий. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мьянма
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в мире, минск, мьянма, белоруссия, мин аун хлайн, евразийский экономический союз
В мире, Минск, Мьянма, Белоруссия, Мин Аун Хлайн, Евразийский экономический союз
Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС

Премьер Мьянмы прибыл в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме, сообщило белорусское госагентство Белта.
«
"Председатель государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту "Минск", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что вместе с ним в белорусскую столицу также прибыла внушительная делегация Мьянмы. Планируется, что помимо участия в Евразийском экономическом форуме Мин Аун Хлайн посетит ряд белорусских предприятий.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Белоруссии рассказали о повестке саммита ЕЭАС
Вчера, 17:59
 
В миреМинскМьянмаБелоруссияМин Аун ХлайнЕвразийский экономический союз
 
 
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