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Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 25.06.2025
Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме, сообщило белорусское госагентство Белта. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:20:00+03:00
2025-06-25T21:20:00+03:00
2025-06-25T21:20:00+03:00
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме, сообщило белорусское госагентство Белта. "Председатель государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту "Минск", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что вместе с ним в белорусскую столицу также прибыла внушительная делегация Мьянмы. Планируется, что помимо участия в Евразийском экономическом форуме Мин Аун Хлайн посетит ряд белорусских предприятий. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, мьянма, белоруссия, мин аун хлайн, евразийский экономический союз
В мире, Минск, Мьянма, Белоруссия, Мин Аун Хлайн, Евразийский экономический союз
Премьер Мьянмы прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
Премьер Мьянмы прибыл в Минск для участия в Евразийском экономическом форуме