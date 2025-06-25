https://ria.ru/20250625/safar-2025446717.html

Месяц Сафар в 2025 году: история и значение в исламе

Месяц Сафар 2025: что означает в исламе, когда начинается, сколько длится

Месяц Сафар в 2025 году: история и значение в исламе

Второй по счету месяц по лунному календарю в исламе — Сафар, который в 2025 году начинается в конце июля. Что это такое, с какими традициями связан и что... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Второй по счету месяц по лунному календарю в исламе — Сафар, который в 2025 году начинается в конце июля. Что это такое, с какими традициями связан и что означает — в материале РИА Новости.Месяц СафарИсламский лунный календарь (еще его называют Хиджры) состоит из двенадцати месяцев, каждый из которых может составлять 29 или 30 суток. Соответственно, продолжительность года может быть 354 или 355 дней, что немного меньше привычного нам календарного года (разница составляет чуть больше десяти дней). Именно по исламскому календарю мусульмане определяют даты важнейших событий и праздников.Месяц Сафар — второй по счету в лунном календаре: он следует за месяцем Мухаррам и предшествует великому месяцу под названием Раби аль-аввал. В 2025 году Сафар начинается 26 июля и продлится 30 дней.Происхождение названияСуществует несколько основных версий, объясняющих происхождение и смысл названия месяца. По одной из самых популярных слово "сафар" произошло от прилагательного "желтый" (то есть "sufar") и изначально было связано с временем года, когда на деревьях появлялась золотистая листва.По другой версии Сафар — это вариация слова "исфаар", что переводится как "опустение". В этот период большая часть жителей Мекки традиционно покидала город, отправляясь, например, в путешествия. Да и в современном мире в эти дни нередко приходится сезон отпусков, что также связано с желанием людей покинуть город и насладиться уходящими летними днями.Еще одна версия тесно связана с природными явлениями, которые характерны для данного периода (слово “Safar” переводится как “свистящее дыхание ветра”).Важные события в месяцеМесяц Сафар в исламском календаре не отмечен главными мусульманскими праздниками. Однако этот период все же связан с несколькими значимыми событиями. Одно из них — возведение мечети Пророка в Медине, которое и началось как раз в течение месяца Сафар в первый ход Хиджры.Также Сафар связывают с началом похода Пророка, в результате которого была завоевана крепость под названием Хайбар.Помимо этого свадьба дочери Пророка Фатимы также произошла во время месяца Сафар. Ее супругом стал Хазрат Али, а само событие сыграло важную роль в борьбе с теми предрассудками, с которыми в течение долгого времени ассоциировался Сафар.Как провести месяц Сафар правильноМолитвы, добрые дела (например, забота о больных и помощь нуждающимся), совершение умры (так называют паломничество в Мекку) — этими и другими угодными богу поступками мусульманам могут наполнить дни и недели месяца Сафар.Считается, что начало этого периода стоит посвятить молитвам, а месяц в целом — духовному развитию и размышлениям, заботам о семье и близких, помощи тем, кто особенно нуждается в поддержке.Значение месяца Сафар в исламеОсобым религиозным смыслом второй месяц текущего лунного года не наделен, но его можно посвятить работе над собой и разнообразным добрым поступкам.Суеверия и предубежденияДолгое время существовало поверье, что месяц Сафар является очень неблагоприятным периодом. В том числе — для свадеб, а потому вступать в брак в течение это периода запрещено.Сафар долгое время считался весьма зловещим и не сулящим ничего хорошего месяцем. Такое представление о нем появилось в древние доисламские времена. Так, считалось, что до окончания Сафара нельзя не только играть свадьбы, но и отправляться в поездки, а также совершать паломничество в Мекку. Помимо этого до окончания месяца нередко откладывались важные решения и ключевые деловые вопросы, а выпадавшие на эти дни несчастья и неудачи объясняли негативным влиянием месяца Сафар.Преодолеть связанные с календарем суеверия помог Пророк. Именно ему принадлежит высказывание о том, что все существующие в календаре месяцы — это месяцы Аллаха, а значит, и считать любой из них по умолчанию дурным или верить предрассудкам и дурным предзнаменованиям неправильно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ислам, религия, религиозные праздники