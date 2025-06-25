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Рютте рассказал европейским лидерам, как завоевать доверие Трампа
Рютте рассказал европейским лидерам, как завоевать доверие Трампа - РИА Новости, 25.06.2025
Рютте рассказал европейским лидерам, как завоевать доверие Трампа
Генсек НАТО Марк Рютте дал понять европейским лидерами, что для завоевания уважения президента США Дональда Трампа они должны подкрепить лесть серьезным... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:34:00+03:00
2025-06-25T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте дал понять европейским лидерами, что для завоевания уважения президента США Дональда Трампа они должны подкрепить лесть серьезным увеличением расходов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Саммит НАТО проходит в Гааге 24 и 25 июня. "Рютте ясно дал понять европейским лидерам, что для завоевания уважения Трампа они должны подкрепить лесть серьезным увеличением расходов. Это было центральным элементом стратегии Рютте в течение нескольких месяцев", - говорится в публикации. По данным источников, кампанию лести, возглавляемую Рютте, заранее обсудили европейские лидеры, которые отчаянно пытались избежать более разрушительного спада в трансатлантических отношениях. Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html
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в мире, сша, гаага, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, США, Гаага, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рютте рассказал европейским лидерам, как завоевать доверие Трампа
Bloomberg: Рютте дал понять европейским лидерам, что нужно увеличить расходы