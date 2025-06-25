https://ria.ru/20250625/rostov-2025404375.html

Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними

Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними - РИА Новости, 25.06.2025

Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, изнасиловании и... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:53:00+03:00

2025-06-25T17:53:00+03:00

2025-06-25T17:53:00+03:00

происшествия

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россия

каменск-шахтинский

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, изнасиловании и других особо тяжких преступлениях, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области по обвинению в особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности, незаконном обороте наркотических средств и других преступлениях… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году 46-летний житель региона, находясь в городе Каменске-Шахтинском, пригласил к себе домой трех девушек, где незаконно удерживал их в течение нескольких дней. Две из этих девушек являлись несовершеннолетними. "В этот период он совершил в отношении них преступления против половой неприкосновенности и склонил к употреблению наркотических средств. С целью скрыть свои противоправные действия он угрожал им убийством в случае разглашения информации о произошедшем", - сообщили в ведомстве. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители обнаружили наркотические средства в крупном размере, а в принадлежащем ему мобильном телефоне видео "противоправных действий" в отношении одной из потерпевших. Кроме того, фигуранту предъявлено обвинение в незаконном обороте табачной продукции с поддельными акцизными марками на сумму свыше 3 миллионов рублей. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант обвиняется в незаконном обороте товаров и продукции без маркировки (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ; незаконном лишении свободы; незаконном обороте наркотических средств; склонении к употреблению наркотических средств; изнасиловании; насильственных действиях сексуального характера; использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; угрозе убийством, уточнили в пресс-службе СУСК.

https://ria.ru/20250516/sud-2017494965.html

https://ria.ru/20250521/khram-2018283980.html

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происшествия, ростовская область, россия, каменск-шахтинский