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Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними - РИА Новости, 25.06.2025
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17:53 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/rostov-2025404375.html
Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними
Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними - РИА Новости, 25.06.2025
Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, изнасиловании и... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:53:00+03:00
2025-06-25T17:53:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
каменск-шахтинский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, изнасиловании и других особо тяжких преступлениях, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области по обвинению в особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности, незаконном обороте наркотических средств и других преступлениях… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году 46-летний житель региона, находясь в городе Каменске-Шахтинском, пригласил к себе домой трех девушек, где незаконно удерживал их в течение нескольких дней. Две из этих девушек являлись несовершеннолетними. "В этот период он совершил в отношении них преступления против половой неприкосновенности и склонил к употреблению наркотических средств. С целью скрыть свои противоправные действия он угрожал им убийством в случае разглашения информации о произошедшем", - сообщили в ведомстве. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители обнаружили наркотические средства в крупном размере, а в принадлежащем ему мобильном телефоне видео "противоправных действий" в отношении одной из потерпевших. Кроме того, фигуранту предъявлено обвинение в незаконном обороте табачной продукции с поддельными акцизными марками на сумму свыше 3 миллионов рублей. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант обвиняется в незаконном обороте товаров и продукции без маркировки (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ; незаконном лишении свободы; незаконном обороте наркотических средств; склонении к употреблению наркотических средств; изнасиловании; насильственных действиях сексуального характера; использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; угрозе убийством, уточнили в пресс-службе СУСК.
https://ria.ru/20250516/sud-2017494965.html
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происшествия, ростовская область, россия, каменск-шахтинский
Происшествия, Ростовская область, Россия, Каменск-Шахтинский
Жителя Ростовской области будут судить за порнографию с несовершеннолетними

СК направил в суд дело жителя Ростовской области, обвиняемого в изнасиловании

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Ростовской области, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, изнасиловании и других особо тяжких преступлениях, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области по обвинению в особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности, незаконном обороте наркотических средств и других преступлениях… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2023 году 46-летний житель региона, находясь в городе Каменске-Шахтинском, пригласил к себе домой трех девушек, где незаконно удерживал их в течение нескольких дней. Две из этих девушек являлись несовершеннолетними.
"В этот период он совершил в отношении них преступления против половой неприкосновенности и склонил к употреблению наркотических средств. С целью скрыть свои противоправные действия он угрожал им убийством в случае разглашения информации о произошедшем", - сообщили в ведомстве.
В ходе обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители обнаружили наркотические средства в крупном размере, а в принадлежащем ему мобильном телефоне видео "противоправных действий" в отношении одной из потерпевших. Кроме того, фигуранту предъявлено обвинение в незаконном обороте табачной продукции с поддельными акцизными марками на сумму свыше 3 миллионов рублей. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фигурант обвиняется в незаконном обороте товаров и продукции без маркировки (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ; незаконном лишении свободы; незаконном обороте наркотических средств; склонении к употреблению наркотических средств; изнасиловании; насильственных действиях сексуального характера; использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; угрозе убийством, уточнили в пресс-службе СУСК.
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