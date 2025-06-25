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Правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Эритреей
Правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Эритреей - РИА Новости, 25.06.2025
Правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Эритреей
Правительство РФ одобрило проект соглашения с Эритреей о создании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:20:00+03:00
2025-06-25T23:20:00+03:00
2025-06-25T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Эритреей о создании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "…Одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c Эритрейской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Эритрея о создании межправительственной российско-эритрейской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству…", - говорится в распоряжении. Минэкономразвития РФ поручено провести переговоры с Эритреей и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ. Межправительственная комиссия будет определять основные области двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В ее функции также будет входить содействие организациям и деловым кругам двух стран в развитии и усилении этого сотрудничества, содействие расширению обмена информацией между государствами. Заседания комиссии будут проходить раз в два года. При необходимости комиссия может проводить внеплановые заседания по согласованию сторон.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире, эритрея
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире, Эритрея
Правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Эритреей
Правительство одобрило проект соглашения с Эритреей о межправкомиссии
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Эритреей о создании двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"…Одобрить представленный Минэкономразвития России
согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c Эритрейской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Государства Эритрея о создании межправительственной российско-эритрейской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству…", - говорится в распоряжении.
Минэкономразвития РФ поручено провести переговоры с Эритреей и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства РФ.
Межправительственная комиссия будет определять основные области двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. В ее функции также будет входить содействие организациям и деловым кругам двух стран в развитии и усилении этого сотрудничества, содействие расширению обмена информацией между государствами.
Заседания комиссии будут проходить раз в два года. При необходимости комиссия может проводить внеплановые заседания по согласованию сторон.