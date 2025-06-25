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Фицо обсудит с фон дер Ляйен последствия остановки импорта газа из России

Фицо обсудит с фон дер Ляйен последствия остановки импорта газа из России - РИА Новости, 25.06.2025

Фицо обсудит с фон дер Ляйен последствия остановки импорта газа из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита Европейского союза, который состоится в четверг в Брюсселе, обсудит с главой Европейской... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T20:45:00+03:00

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2025-06-25T20:45:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита Европейского союза, который состоится в четверг в Брюсселе, обсудит с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен последствия возможной остановки импорта энергосырья из РФ. "Завтра я еду на саммит в Брюссель, утром я должен встретиться с госпожой председателем Европейской комиссии, темой встречи будет именно REPowering, то есть остановка тока газа из России с 1 января 2028 года", - сказал Фицо журналистам в среду. По его мнению, это решение приведет к существенному росту цен на газ в Европе, что негативно отразится на конкурентоспособности Европейского союза. По словам Фицо, он планирует обсудить с главой ЕК возможное развитие ситуации в случае, если импорт газа из России в Европу будет прекращен. "Словакия не приступит к голосованию о 18-м пакете санкций до тех пор, пока не будет решена проблема с REPowering… Мы думаем, что это предложение Европейской комиссии идеологическое и ничего общего с реальностью не имеет", - заключил Фицо. Ранее в среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза. Во вторник премьер-министр Словакии Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля сжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250608/premer-2021619043.html

https://ria.ru/20250529/slovakija-2019682001.html

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